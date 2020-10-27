Франция стала лидером по числу новых зараженных в Европе: статистика на 27 октября. Обновляется

Состоянием на вторник, 27 октября, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились почти 43,8 млн человек. За минувший день выявлено 411 372 новых инфицированных. Всего от болезни скончались почти 1,17 млн пациентов, а выздоровели – 32,2 млн.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 69,9 тысяч, Индия – 36,9 тысяч и Франция – 26,8 тысяч.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 348 924 человека. Умерли 6 464 пациента, выздоровели – 142 537.

Странами-лидерами по количеству инфицирования остаются США (9 млн), Индия (8 млн) и Бразилия (более 5,4 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 22-е место.

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Главное за 27 октября:

В Словакии намерены сделать тест на коронавирус всем жителям страны кто старше 10 лет. Тестирование планируют провести за четыре дня. Для этих целей планируется отвести две субботы и два воскресенья. Добавим, что население страны составляет около 5,5 млн человек.