Франция показала фото "черных ящиков" сбитого Ираном самолета МАУ
Опубликованы фото бортовых самописцев со сбитого Ираном самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".
Снимки выложило в Twitter Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA).
"Начало технической работы с диктофоном в кабине пилотов: визуальный осмотр, оценка и открытие", – отмечено в сообщении.
Напомним, что иранская сторона отправила во Францию для расшифровки бортовые самописцы со сбитого в январе под Тегераном самолета Boeing 737-800 МАУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Пассажирский самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", следовавший рейсом PS752 Тегеран – Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана.
На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.
Утром 11 января Иран официально признал, что самолет МАУ был случайно сбит ракетой.
12 июля Агентство гражданской авиации Ирана заявило, что сбивший самолет комплекс ПВО был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен.
Иран также согласился выплатить компенсации семьям и родственникам погибших в сбитом самолете. Соглашение уже подписали.