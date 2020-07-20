Франция показала фото "черных ящиков" сбитого Ираном самолета МАУ

Алексей Титофф Мир 13:17, 20.07.2020 Обновлено: 13:46, 20.07.2020

Опубликованы фото бортовых самописцев со сбитого Ираном самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".

Снимки выложило в Twitter Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA).

"Начало технической работы с диктофоном в кабине пилотов: визуальный осмотр, оценка и открытие", – отмечено в сообщении.

Напомним, что иранская сторона отправила во Францию для расшифровки бортовые самописцы со сбитого в январе под Тегераном самолета Boeing 737-800 МАУ.

"Черный ящик" сбитого самолета МАУ
Twitter\ВЕА
Бортовой самописец сбитого самолета МАУ
Twitter\ВЕА
Бортовой самописец сбитого Boeing
Twitter\ВЕА

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