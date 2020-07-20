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Франция показала фото "черных ящиков" сбитого Ираном самолета МАУ

Алексей Титофф
Мир
1,4 т.
Франция показала фото 'черных ящиков' сбитого Ираном самолета МАУ

Катастрофа МАУ в Иране.

Опубликованы фото бортовых самописцев со сбитого Ираном самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".

Снимки выложило в Twitter Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA).

"Начало технической работы с диктофоном в кабине пилотов: визуальный осмотр, оценка и открытие", – отмечено в сообщении.

Напомним, что иранская сторона отправила во Францию для расшифровки бортовые самописцы со сбитого в январе под Тегераном самолета Boeing 737-800 МАУ.

"Черный ящик" сбитого самолета МАУ

"Черный ящик" сбитого самолета МАУ Twitter\ВЕА

Бортовой самописец сбитого самолета МАУ

Бортовой самописец сбитого самолета МАУ Twitter\ВЕА

Бортовой самописец сбитого Boeing

Бортовой самописец сбитого Boeing Twitter\ВЕА

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ФранцияКрушение украинского Boeing 737 в ИранесамолетМАУ
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