Франция показала фото 'черных ящиков' сбитого Ираном самолета МАУ

Опубликованы фото бортовых самописцев со сбитого Ираном самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины".

Снимки выложило в Twitter Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA).

"Начало технической работы с диктофоном в кабине пилотов: визуальный осмотр, оценка и открытие", – отмечено в сообщении.

Напомним, что иранская сторона отправила во Францию для расшифровки бортовые самописцы со сбитого в январе под Тегераном самолета Boeing 737-800 МАУ.

"Черный ящик" сбитого самолета МАУ Twitter\ВЕА

Бортовой самописец сбитого самолета МАУ Twitter\ВЕА

Бортовой самописец сбитого Boeing Twitter\ВЕА

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