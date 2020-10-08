Франция побила коронавирусный рекорд: за сутки почти 19 тысяч больных

Во Франции за прошедшие сутки, 7 октября, зафиксировали рекордное количество зараженных коронавирусом. Заболели еще 18 746 человек.

По данным французского Минздрава, уровень положительных результатов тестов на COVID-19 составил 9,1%, сообщает Le Figaro.

За сутки в больницах скончались 80 человек с коронавирусом, количество погибших с начала эпидемии возросло до 32 445 человек.

По официальным данным, 7563 человека в настоящее время госпитализированы во Франции из-за заражения COVID-19, из них 138 пациентов поступили за последние 24 часа.

В ведомстве также отметили, что за последние 24 часа в реанимацию попали 143 человека. Всего во Франции в реанимации находятся 1416 пациентов.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране необходимы "дополнительные ограничения" там, где вирус распространяется очень быстро.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро четверга, 8 октября, в Украине официально подтверждены 244 734 случая коронавирусной инфекции. Из них 5397 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым рекордом по суточному приросту.