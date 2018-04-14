Франция обнародовала отчет о химатаке в Сирии

Франция обнародовала доклад о предполагаемом применении химического оружия в городе Дума в Сирии 7 апреля.

Документ появился на официальном сайте МИД Франции.

Отчет основан на техническом анализе информации из открытых источников и рассекреченных сведениях, полученные французскими службами.

"Мы оцениваем с высокой степенью уверенности, что они (химические атаки в Думе. – Ред.) были выполнены сирийским режимом", - говорится в докладе.

Также отмечается, что 7 апреля, в день, когда произошла химатака, был массовый наплыв пациентов. Речь идет о не менее сотни людей "с проявлениями симптомов поражения химическими веществами".

Кроме того, в документе указывают, что по информации из нескольких источников, тогда погибли минимум 40 человек.

Французская разведка утверждает, что сирийские военные намерено использовали в Думе химическое оружие, содержащее хлор.

Как сообщал "Обозреватель", в Минобороны РФ назвали химатаку в Сирии постановкой.