Франция и Германия пошли на ужесточение карантина

Европейские страны в последнее время демонстрируют стремительный рост заражений коронавирусом. Несмотря на то, что среди прочего это связано с увеличением количества тестирований, правительства идут на ужесточение карантина.

Например, в Германии ввели ограничения для проведения частных вечеринок, встреч и расширили масочной режим. Тогда как в регионах Франции вообще вводят комендантский час.

В Германии усиливают противоэпидемические мероприятия

За прошедшие сутки в Германии зарегистрировали рекордное количество зараженных коронавирусом – 6638 человек. Отметим, что в последний раз такой показатель в стране фиксировали еще в марте – 6294 случая.

Канцлер Ангела Меркель и главы правительств федеральных земель 14 октября договорились об усилении противоэпидемических мероприятий в стране. Они прежде всего касаются регионов с высокими темпами распространения COVID-19 – не менее 50 случаев заражения на 100 тыс. населения в течение недели.

Теперь там рестораны и другие заведения общественного питания будут закрываться в 23:00, а количество участников частных вечеринок и встреч – ограничиваться 10 лицами с максимум двух домохозяйств. Как сообщает DW, именно вечеринки и встречи в кругу друзей в Германии считают главным источником заражений коронавирусом.

Кроме этого, пакет принятых правительством решений предусматривает расширение масочного режима в регионах, где в течение недели фиксируется минимум 35 случаев заражения на 100 тыс. населения. В частности, масочный режим также введут во всех местах, где в течение длительного времени скапливаются люди.

Данные по COVID-19 в Германии Worldometers

Во Франции вводят комендантский час

В связи с ускорением темпов распространения COVID-19 президент Франции Эммануэль Макрон 14 октября объявил о введении с субботы, 17 октября, ночного комендантского часа в регионе Иль-де-Франс, в котором находится Париж, а также еще в восьми городах страны.

Он будет действовать с 21:00 до 06:00 как минимум четыре недели. Эта мера, помимо парижского региона, распространится на Гренобль, Лилль, Лион, Тулузу, Экс-ан-Прованс, Марсель, Монпелье, Сент-Этьен и Руан.

По словам французского лидера, посещение ресторанов и встречи с друзьями запрещены после 21:00. Он подчеркнул, что любому, кто будет находиться вне дома в комендантский час, необходимо иметь для этого весомую причину. За нарушение данного правила предполагается штраф в размере 135 евро.

Отмечается, что введением такого ограничения в стране хотят добиться снижения суточного показателя случаев коронавируса с 20 тыс. до 2-3 тыс.

"Мы должны соблюдать эти меры сегодня, чтобы избежать введения более жестких мер в будущем", – цитирует Макрона "Интерфакс-Украина".

В Париже и еще восьми городах Франции вводят комендантский час

При этом ограничения на пользование общественным транспортом во Франции не вводятся. Президент заверил, что правительство не собирается контролировать жизни людей – жители страны могут ехать в отпуск и видеться с членами семьи. Однако он призвал продолжать носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

"Пандемия COVID-19 вызывает беспокойство, но несмотря на вторую волну коронавируса страна не потеряла контроль над ситуацией. Введение второго карантина будет непропорциональным", – пояснил Макрон.

Данные по COVID-19 во Франции Worldometers

Добавим, что во Франции за сутки выявили 22 591 новый случай заражения COVID-19. За последние шесть дней этот показатель третий раз превышает отметку в 20 тыс. Помимо этого, в стране продолжает расти количество госпитализаций. Также за прошедшие сутки зафиксировали 104 летальных исхода.

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