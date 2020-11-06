Фотографии обнаженного Николая II вызвали ажиотаж в Twitter

Фотографии российского императора Николая II, опубликованные в Twitter, вызвала бурную реакцию пользователей.

Снимки отдыха императора в Царском Селе разместила в Twitter фотохудожница Марина Амарал. Она занимается колоризацией хроникальных фотографий.

"Это была неожиданная находка, и я клянусь, что даже не проводил такого специального поиска. Это царь Николай II. Плавание. Голый. В Царском Селе", – написала Амарал.

Это была неожиданная находка Twitter Marina Amaral

Снимки были сделаны в 1912 году и уже давно ходят по русскоязычному сегменту интернета, но иностранцев кадры поразили.

На одной из снимков Николая II и два других мужчины купаются обнаженными в реке. На другом самодержец снят плывущим со спины.

Царь плывет в воде Twitter Marina Amaral

У раритетных фотографий оказалось почти 17 тысяч лайков и пять тысяч перепостов.

Кроме того, пользователи активно комментировали снимки. В основном люди восхищались фигурой императора.

Николай II купается в реке Twitter Marina Amaral

"Никогда не думала, что попрошу об этом, но нельзя ли сделать колоризацию этого фото с царской попой?" – написала Lisa Wade.

В ответ на это другая пользовательница Spooky Alexandra сообщила, что использовала нейронные фильтры в Adobe Photoshop и опубликовала уже цветной снимок.

Колоризованное фото Twitter Marina Amaral

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появились раритетные фото лидера группы "Кино", актера Виктора Цоя в Киеве в 1986 году. Именно в столице 21 июня того года он отметил свое 24-летие.