Фото младенца из Вьетнама с контрацептивом в руках поразило сеть

В городе Хайфон во Вьетнаме у 34-летней женщины родился ребенок, держа в руке внутриматочную спираль, которая должна была защитить его мать от беременности.

Как сообщает Daily Mail, на самом деле контрацептив во время родов вышел из матки уже после ребенка, но через несколько минут после рождения ребенок схватил внутриматочную спираль (ВМС).

На снимках, сделанных акушером Чан Вьет Фуонгом в международной больнице Хайфонг во Вьетнаме, видно, как новорожденный ребенок держится за устройство.

Ребенок родился здоровым, весил 7 фунтов и остается под присмотром своей матери.

На практике введение в матку женщины ВМС предназначено для выделения меди или гормонов, чтобы сперматозоиды не оплодотворяли яйца.

Младенец родился с контрацептивом (фото: Hai Phond International Hospital)

Младенец родился с контрацептивом (фото: Hai Phond International Hospital)

Как сообщал OBOZREVATEL, в США новорожденный ребенок помог родителям обручиться, став героем соцсетей.