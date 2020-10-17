Фото карантина во время пандемии "испанки" 100 лет назад показали в сети

В сети появился архивный снимок из американского Сиэтла во времена пандемии испанского гриппа в 1918 году. На нем изображено, как кондуктор не пускает в трамвай пассажира без маски.

О событиях того времени, которые перекликаются с сегодняшними, вспомнили в Telegram-канале Violity (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Во всем мире бушевала пандемия гриппа, сейчас известная как "испанка". Вот только грипп этот пришел не из Испании, а некоторые историки заявляют, что первые заболевшие были в Канзасе среди раненых военных, возвращавшихся из Франции", – говорится в сообщении.

Кондуктор не пускает в трамвай пассажира без маски, Сиэтл (США), 1918 год Telegram-канал Violity

Примечательно, что именно Испания первой начала говорить о распространяемом вирусе, как о пандемии, поскольку в этой стране тогда не действовала цензура.

Тогда как воюющие в Первой мировой войне государства запрещали публиковать новости о страшном заболевании, чтобы избежать паники среди населения.

Отметим, что пандемия, вызванная штаммом гриппа и получившая название "испанка", является одной из самых больших загадок ХХ века. За ее время в 1918-1920 годах чуть ли не треть земного шара оказалась на больничных койках – это примерно 500 миллионов жителей. Люди умирали почти мгновенно – за два-три дня, в целом уровень смертности составил от 10 до 20%, если не больше. Ведь есть и другая статистика – по разным оценкам, "испанка" унесла жизни от 70 до 100 миллионов человек во всем мире.

OBOZREVATEL предлагает увидеть еще несколько фотографий о том, как люди соблюдали рекомендации при карантине во время карантина при пандемии испанского гриппа сто лет назад. Исторические снимки тех времен колоризировали фоторедактор Санна Даллавэй (Sanna Dullaway) и другие цифровые художники.

Австралийские медсестры готовы бороться с "испанкой" на Райли-стрит в районе Сарри-Гиллз штата Новый Южный Уэльс (Австралия), апрель 1919 года

Отделение зараженных в больнице Уолтера Рида в Вашингтоне, округ Колумбия (США), 1918 год

Волонтер скорой помощи Американского автокорпуса Красного Креста во время "испанки" в 1918 году

Группа молодых людей сфотографировалась на железнодорожном вокзале в Милл-Валли, Калифорния (США), 1918 год. У женщины справа на шее табличка, которая гласит: "Носите маску или посадят в тюрьму"

На станции скорой помощи Красного Креста в Вашингтоне, округ Колумбия (США) при пандемии испанского гриппа 1918 года

Женщина-лифтер в маске для защиты от испанского гриппа, Нью-Йорк (США), 16 октября 1918 года

Защитные маски при пандемии "испанки". В качестве меры предосторожности от гриппа женщина повесила на коляску ребенка предупреждающий знак: "Пожалуйста, не целуй меня"

Публичное объявление о предотвращении гриппа, опубликованное в Illustrated Current News во время пандемии "испанки" в 1918 году

Архивное изображение рекламы с надписью "Не плюй", которая демонстрировалась на трамвае во время пандемии испанского гриппа, 1918 год Kimberly Paynter/WHYY

Скриншот сообщения Telegram-канал Violity

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети распространили архивный снимок семьи во время карантина при "испанке" в 1918 году. На нем даже кот сфотографирован в защитной маске.