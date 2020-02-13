Фото драки мышей за еду в метро поразило мир. Удивительные кадры

Победителем конкурса Лондонского музея естествознания LUMIX People's Choice Award стал британец Сэм Роули, который сфотографировал драку мышей за брошенную крошку в метро.

Об этом сообщается на сайте музея. За снимок "Ссора на станции" он получил звание лучшего фотографа дикой природы по версии зрителей.

"Я так рад выиграть эту награду. Это была мечта всей жизни – достичь успеха в этом конкурсе таким образом, с такой замечательной фотографией, сделанной в такой повседневной обстановке в моем родном городе", – рассказал Роули, пишет издание PetaPixel.

Фото "Ссора и станции" Сэма Роули

В течение недели каждый вечер он проводил несколько часов в разных станциях метро, чтобы дождаться хорошего кадра.

"Надеюсь, снимок показывает, что неожиданную драму можно обнаружить в самых обыденных частях городской среды", – отметил он.

Для пользовательского голосования организаторы конкурса отобрали 25 лучших снимков с 48 тысяч заявок из 100 стран.

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