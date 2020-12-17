Фото детей в противогазах на прогулке времен Второй мировой сравнили с современностью

Фотографию детей, вышедших на прогулку в противогазах в период Второй мировой войны, в сети сравнили с сегодняшними реалиями пандемии.

Снимок был сделан в Ливерпуле, Великобритания, примерно в 1940 году. Его опубликовали на просторах Facebook в сообществе "Исторические фотографии".

На фото запечатлены семь малышей, а также, очевидно, воспитательница. Все они находятся на улице в противогазах. Как известно, в то время британское правительство предоставило такие средства защиты всем, в том числе и детям, чтобы уберечь людей на случай, если вдруг "немцы сбросят на страну газовые бомбы".

"Видимо, каждые +/- сто лет история повторяется", "Теперь в масках выходят", "Очень показательно – вот как жил народ в бездушном мире капитализма в военное время", "Наши ходят в школу в масках", "А выглядит как фото из 2021 года", "У нас сейчас тогда какая война?.. Все в намордниках", "Тогда, в 1940 году, уже Вторая мировая война шла… Сейчас биологическая!", "Нет, экономическая. Вирусы – это лишь одно из средств посеять панику. Война идет за мировое господство в экономике", – поделились мнением пользователи сети.

Примечательно, что во время Второй мировой войны угроза еще и химической войны была реальностью для мирных жителей. И ношение противогазов тогда стало частью повседневной жизни, что видно и на других фото тех времен.

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