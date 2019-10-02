"Формула Штайнмайера": в Кремле прокомментировали события в Минске

В Кремле заявили, что считают позитивным подписание Украиной "формулы Штайнмайера" и будут готовится к саммиту Нормандской четверки.
Сообщает РИА Новости. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают, что в ближайшее время появится ясность в перспективах проведения саммита в "нормандском" формате в связи с подписанием "формулы Штайнмайера".
"Подписание состоялось только вчера, поэтому, конечно сейчас все заинтересованные стороны, представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит", - сказал Песков.
Дмитрий Песков
Отметим, что в нормандскую четверку входят Украина, ФРГ, Франция и Россия. По заявлению украинского президента Владимира Зеленского, на встрече "нормандской четверки" будут обсуждаться все пункты Минских соглашений, а также возможность имплементации так называемой формулы Штайнмайера.
Как писал OBOZREVATEL:
Реализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведения выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может требовать особого статуса для Донбасса.
18 сентября росЗМИ распространили информацию о том, что Украина якобы отказалась подписывать обязательства о выполнении "формулы Штайнмайера".
Министр иностранных дел Вадим Пристайко вместо заявил, что согласился на нее еще 2 сентября.
В Офисе президента Украины Владимира Зеленского на это ответили, что ничего не знают о согласовании документа.
19 сентября в сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который якобы отказалась подписывать Украины на мирных переговорах.
Также была озвучена позиция представителя Украины в ТКГ, второго президента Леонида Кучмы. Его прессекретарка сообщила, что украинская сторона не возражает, если будут выполнены все требования Минска.
В России заявили, что Украина якобы дала устное согласие на подписание " формулы Штайнмайера " по Донбасса.
Президент Украины Владимир Зеленский 1 октября выступил с экстренной заявлением по ситуации в Донбассе и громкой "формулы Штайнмайера".
В сети опубликовали документ , который подписали участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании в Минске 1 октября.
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