"Формула Штайнмайера": в Кремле прокомментировали события в Минске

В Кремле заявили, что считают позитивным подписание Украиной "формулы Штайнмайера" и будут готовится к саммиту Нормандской четверки.

Сообщает РИА Новости. Как сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, в Кремле рассчитывают, что в ближайшее время появится ясность в перспективах проведения саммита в "нормандском" формате в связи с подписанием "формулы Штайнмайера".

"Подписание состоялось только вчера, поэтому, конечно сейчас все заинтересованные стороны, представители будут работать над перспективами проведения такого саммита. Мы надеемся, что уже в ближайшее время какая-то ясность здесь наступит", - сказал Песков.

Дмитрий Песков

Отметим, что в нормандскую четверку входят Украина, ФРГ, Франция и Россия. По заявлению украинского президента Владимира Зеленского, на встрече "нормандской четверки" будут обсуждаться все пункты Минских соглашений, а также возможность имплементации так называемой формулы Штайнмайера.

Как писал OBOZREVATEL:

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