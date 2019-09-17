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17 сентября • обновлено в 13:09
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"Формула есть!" ОБСЕ озвучила идеальный план по освобождению Донбасса

4.7т Читать материал на украинском

"Формула Штайнмайера" является наиболее уместной платформой для выполнения Минских договоренностей касательно Донбасса.

Такое мнение высказал глава ОБСЕ Мирослав Лайчак в интервью "ВВС Украина". "Я лично поддерживаю "план Штайнмайера", потому что это то, чего нам не хватало: интерпретация, как нам выполнить Минские договоренности, потому что мы много раз видели и слышали, что у двух сторон разная интерпретация", — пояснил он.

По его словам, для следования этому плану есть все необходимые компоненты.

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"У нас есть политический формат — "нормандский формат", есть исполнительные элементы — двусторонняя контактная группа, миссия наблюдателей ОБСЕ", — сказал Лайчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пояснил, что так называемая формула Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе заключается в том, что Киев будет предпринимать все шаги, которые может, отвечая на ожидания украинского народа.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Франк-Вальтер Штайнмайер Мирослав Лайчак
Место
Украина
Тег
ОБСЕ
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
У дураков всегда много фантиков, только вот мозги мадам.
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