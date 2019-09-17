"Формула есть!" ОБСЕ озвучила идеальный план по освобождению Донбасса

"Формула Штайнмайера" является наиболее уместной платформой для выполнения Минских договоренностей касательно Донбасса.

Такое мнение высказал глава ОБСЕ Мирослав Лайчак в интервью "ВВС Украина". "Я лично поддерживаю "план Штайнмайера", потому что это то, чего нам не хватало: интерпретация, как нам выполнить Минские договоренности, потому что мы много раз видели и слышали, что у двух сторон разная интерпретация", — пояснил он.

По его словам, для следования этому плану есть все необходимые компоненты.

Владимир Зеленский на Донбассе "112 Украина"

"У нас есть политический формат — "нормандский формат", есть исполнительные элементы — двусторонняя контактная группа, миссия наблюдателей ОБСЕ", — сказал Лайчак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пояснил, что так называемая формула Зеленского по урегулированию ситуации на Донбассе заключается в том, что Киев будет предпринимать все шаги, которые может, отвечая на ожидания украинского народа.

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