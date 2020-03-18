Главная Новости
18 марта • обновлено в 21:58
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Ford, GM и Fiat Chrysler закроют свои заводы в США

Читать материал на украинском

Автомобильные корпорации Ford, General Motors (GM) и Fiat Chrysler намерены закрыть свои заводы в США из-за распространения коронавируса в стране.

Официально об этом сообщили пока Ford и General Motors, передает АР.

Компании-автогиганты США объявили о закрытии з-за пандемии

В компании Ford уточнили, что заводы будут закрыты после вечерних смен в четверг 30 марта.

В свою очередь General Motors начнет "систематическую упорядоченную приостановку" производства по крайней мере до 30 марта.

От Fiat Chrysler официальных заявлений пока не поступало, информацию о закрытии распространили американские СМИ со ссылкой на источник. Накануне гендиректор Мэри Барра отметила, что компания предпринимает чрезвычайные меры предосторожности на заводах.

По последним данным, в США зафиксировано 8 019 случаев заражения коронавирусом. Из них 106 вылечились и 124 умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти штата Невада распорядились закрыть все игорные заведения в Лас-Вегасе с 18 марта на месяц, чтобы помешать распространению коронавируса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
1
Смешно
1
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги