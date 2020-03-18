Компании-автогиганты США объявили о закрытии з-за пандемии

Автомобильные корпорации Ford, General Motors (GM) и Fiat Chrysler намерены закрыть свои заводы в США из-за распространения коронавируса в стране.

Официально об этом сообщили пока Ford и General Motors, передает АР.

В компании Ford уточнили, что заводы будут закрыты после вечерних смен в четверг 30 марта.

В свою очередь General Motors начнет "систематическую упорядоченную приостановку" производства по крайней мере до 30 марта.

От Fiat Chrysler официальных заявлений пока не поступало, информацию о закрытии распространили американские СМИ со ссылкой на источник. Накануне гендиректор Мэри Барра отметила, что компания предпринимает чрезвычайные меры предосторожности на заводах.

По последним данным, в США зафиксировано 8 019 случаев заражения коронавирусом. Из них 106 вылечились и 124 умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти штата Невада распорядились закрыть все игорные заведения в Лас-Вегасе с 18 марта на месяц, чтобы помешать распространению коронавируса.

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