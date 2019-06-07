Фирташа могут экстрадировать в США: названа дата

Украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, который сейчас находится в Австрии, в начале июля могут экстрадировать в США.

Об этом сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на письмо адвоката бизнесмена Дэна Уэбба федеральному судье в Чикаго.

В частности, он сообщил, что такое решение Верховный суд Австрии может вынести 25 июня. В этом случае Фирташа могут выдать США в срок до 10 дней после заседания.

Дмитрий Фирташ

Адвокат якобы попросил судью вынести решение в пользу украинского бизнесмена – признать, что у американских прокуроров нет юрисдикции для рассмотрения его дела.

Отметим, ранее народный депутат от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин рассказал, что Фирташ симпатизирует новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщал OBOZREVATEL, Фирташа задержали 12 марта 2014 года в столице Австрии по запросу ФБР США и поместили в следственный изолятор.

Однако уже 21 марта Фирташ был освобожден под рекордный залог в 125 млн евро, деньги для которого, по данным источника OBOZREVATEL, были внесены российскими бизнесменами Аркадием и Борисом Ротенбергами, считающимися близкими к Кремлю.

В декабре 2017 года Апелляционный суд Вены отказал в экстрадиции украинского олигарха в Испанию.

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