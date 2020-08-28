Финляндия запретила въезд украинским заробитчанам из-за COVID-19 .

Финляндия с 28 августа ввела ограничения на въезд для сборщиков лесных ягод из стран с плохой эпидемиологической ситуацией, которые не входят в Европейский союз.

Так, запрет касается украинских заробитчан. Ограничение будет действовать до 18 сентября, сообщает Yle.

В списке стран, граждане которых могут приезжать работать в Финляндию, остались Грузия, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай и Южная Корея.

Как и ранее иностранные работники должны иметь при себе справку от ягодной компании. Наличие справки проверяют пограничники.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Кабинет министров Украины закрыл до конца сентября въезд в страну иностранцам, кроме тех, кто имеет документы на проживание, и ряда других категорий.

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