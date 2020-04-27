Финляндия заговорила о замене украинских заробитчан из-за позиции Киева

Финляндия намерена в экстренном режиме привлекать своих граждан к сбору урожая на ягодных фермах из-за нежелания правительства Украины отпускать заробитчан на сезонные работы.

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Об этом заявила постоянный секретарь Министрества сельского хозяйства Финляндии Яана Хусу-Каллио, пишет Yle.

Фермы в Финляндии "Электронная Финляндия"

"Я надеюсь, что производители отреагируют на этот месседж быстро. Мы не получим больше людей из Украины, по крайней мере пока. Теперь мы должны быстро принять решение, потому что скоро начнутся весенние работы по сбору урожая", – отметила финская чиновница.

В свою очередь, фермеры опасаются убытков и говорят, что им придется нанимать вдвое больше работников. Ведь украинцы очень опытные и собирали в два раза больше урожая за час, чем финны.

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