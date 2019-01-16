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''Филе из Путина по-б*ндерски'': сеть привел в восторг деликатес в Германии

3.3тЧитать материал на украинском

Сеть привела в восторг позиция в меню одного из заведений немецкого Штуттгарта, которая, на первый взгляд, переводится как "филе из Путина по-б*ндерски".

Необычной находкой поделился в Facebook украинский военный Valua Chuk. Несмотря на то, что заказ оказался всего лишь мясом индейки (нем. die Pute – Ред.), в комментариях уже принялись вовсю обсуждать "б*ндерский" деликатес.

"Когда приехал в Штуттгартское заж*пье и нашел блюдо своей мечты – "филе из Путина по-б*ндерски" (оно по-любому переводится именно так). Слава Україні!" – подписал киевлянин снимок.

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''Филе из Путина по-б*ндерски'': сеть привел в восторг деликатес в Германии

Facebook Valua Chuk

"Близко, но тебе нужно поупражняться со своим немецким", – сыронизировал Thomas Stahlberg. "Моя версия звучит намного забавнее, чем жареная индейка", – ответил ему военный.

''Филе из Путина по-б*ндерски'': сеть привел в восторг деликатес в Германии

Другие пользователи также присоединились к игре слов. "Закажи и сделай фото", "Так ты его съел?" – поинтересовались в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин повеселил сеть забавным кадром с Меланией Трамп.

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Место
Германия
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Макс Махов
Макс Махов
Заднюю часть и ошеек Путина-хуйло! Рашеншвайне 🐷🇷🇺, гарна миита! Шашлык-башлык! Хайль Путин Хуйло! 😀🖕🇷🇺😂🖕🏼💩💩😅
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Йододефицитный галычанский полудурок никогда не изучал немецкий.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Селюки, привлекаем переводчика, получается - putenfilet la bandera, перевод - филе индейки по-бандеровски ... курица на ГМО с Галичины, а точнее Внучка Тягнибока, запеченная с черным перцем ... чё, там кто будет писать, идите убейтесь об угол стенки ... )
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Макс Махов
Макс Махов
Воронов Евгений, ты чегА кацап, нервничаешь исходишь на ливер? У тебя и так президент фюрер Путин Хуйло! 😅💩🖕🏼😂🇷🇺🖕😀😀
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