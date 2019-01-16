''Филе из Путина по-б*ндерски'': сеть привел в восторг деликатес в Германии

Сеть привела в восторг позиция в меню одного из заведений немецкого Штуттгарта, которая, на первый взгляд, переводится как "филе из Путина по-б*ндерски".

Необычной находкой поделился в Facebook украинский военный Valua Chuk. Несмотря на то, что заказ оказался всего лишь мясом индейки (нем. die Pute – Ред.), в комментариях уже принялись вовсю обсуждать "б*ндерский" деликатес.

"Когда приехал в Штуттгартское заж*пье и нашел блюдо своей мечты – "филе из Путина по-б*ндерски" (оно по-любому переводится именно так). Слава Україні!" – подписал киевлянин снимок.

Facebook Valua Chuk

"Близко, но тебе нужно поупражняться со своим немецким", – сыронизировал Thomas Stahlberg. "Моя версия звучит намного забавнее, чем жареная индейка", – ответил ему военный.

Другие пользователи также присоединились к игре слов. "Закажи и сделай фото", "Так ты его съел?" – поинтересовались в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин повеселил сеть забавным кадром с Меланией Трамп.

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