Фигурант сексуального скандала в России останется работать в Госдуме - мнение

Фигурант сексуального скандала в Государственной Думе Российской Федерации депутат, глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий свою должность, скорее всего, не покинет. После президентских выборов в России он занимает особое место в системе путинской власти. Об этом "Обозревателю" рассказал директор некоммерческой организации Дом Свободной России Григорий Фролов.

По словам Фролова, в системе российской власти у Слуцкого есть определенное влияние. На последних выборах он организовывал корпус международных наблюдателей.

"Он приглашал и координировал всех этих немецких или скандинавских "путинферштейнеров" и всех прочих людей, которых специально привозили в Крым или в Россию, чтобы они смотрели на эти выборы и рассказывали, как в России все хорошо, честно, правильно и демократично, - говорит Фролов, - Поэтому, можно точно сказать, что Слуцкого резко не снимут. Он сейчас вообще не тот персонаж. У него есть некоторый ярлык на то, чтобы его сейчас никто не снимал, потому что он большую услугу сделал. И его влияние в этом смысле повысилось".

С другой стороны, вероятность того, что Слуцкий может покинуть свой пост все же будет обсуждаться в Кремле, считает Фролов.

"Уйти из этой ситуации без принятия некого решения или без того или иного прогибания под общественный дискурс у них не получится", - отмечает он.

Как сообщал "Обозреватель", сексуальный скандал в Государственной Думе Российской Федерации набирает обороты. После того, как три журналистки обвинили депутата, главу комитета по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах, думская комиссия по этике не нашла в этом "поведенческих нарушений".

В знак протеста против таких выводов ряд СМИ заявили об отзыве своих сотрудников из Думы и прекращении публикаций материалов о Слуцком или комиссии по этике. За исключением тех, которые касаются сексуального скандала. В частности, бойкот объявили РБК, ИД "Коммерсантъ", "Ведомости", Znak.com, Lenta.ru, телеканалы RTVI, "Дождь", радиостанции "Эхо Москвы" и "Говорит Москва".