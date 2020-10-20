Фермер из США выставил на аукцион барную стойку с личной яхты Гитлера. Фото

Аукционный дом Alexander Historical Auctions, расположенный в американском штате Мэриленд, выставил на продажу бар в форме глобуса, который был установлен на личной яхте немецкого диктатора Адольфа Гитлера Aviso Grille.

Об этом сообщает "Комсомольская правда" в своем Telegram-канале. Отмечается, что барная стойка с пятью стульями оказались у американского фермера. Мебель хранилась в кладовке, которую не разбирали 70 лет.

Недавно фермер решил навести порядок в своем имуществе и наткнулся на историческую реликвию. Ему удалось выручить за мебель фюрера 250 тысяч долларов. Кому досталось такое сокровище, неизвестно.

Отмечается, что по тем временам яхта была огромной – более 104 метров в длину. На ее борту фюрер принимал представителей администрации и армии высших чинов.

"Комсомольская правда" / Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован уникальный документ времен СССР о смерти Гитлера.