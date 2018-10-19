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''Ферма троллей'' работает: Европу предупредили о готовящемся ударе Кремля

6.1тЧитать материал на украинском

Европе грозит опасность вмешательства Росcии в избирательные процессы, поэтому действовать нужно немедленно.

Об этом пишет Инопресса со ссылкой на французское издание Les Echos, которое пообщалось с российской журналисткой Людмилой Савчук, в 2015 году проникшей в "Агентство интернет-исследований" (так называемую фабрику "фейковых новостей") в Санкт-Петербурге. Именно эту организацию обвинили в участии в манипулировании американскими выборами.

Журналистка, которой удалось изнутри увидеть всю "ферму троллей", описала ее как хорошо отлаженную систему. "Сотни молодых юношей и девушек, вдохновленных "чувством служения своей стране", получали по 400 долларов в месяц за создание фальшивых аккаунтов и за онлайн-пропаганду "фейковых новостей", "произведенных другой фермой, предназначенной для их создания, путем искажения реальных фактов или их придумывания", - рассказала она.

''Ферма троллей'' работает: Европу предупредили о готовящемся ударе Кремля

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По словам Савчук, сейчас опасность грозит Европе. "Нет никаких сомнений в том, что очередные действия будут направлены на европейские выборы. Цель Кремля осталась прежней: создать хаос, чтобы затем извлечь из него выгоду. Европа обязательно должна укреплять свои защитные механизмы", - подчеркнула она.

''Ферма троллей'' работает: Европу предупредили о готовящемся ударе Кремля

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Как отмечает журналистка, Запад должен активизироваться уже сейчас, ведь в России стирается грань между реальными и поддельными изданиями. "Приоритетной должна стать борьба против "фейковых новостей" путем пресечения зла в корне, надо наказывать троллей и блокировать ботов", - утверждает Савчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были озвучены планы России по поводу украинских выборов в 2019 году.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Темы
российская пропагандаХолодная война между Западом и Россией
Место
Россия
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Я более чем уверен, что они и так знают уже всех этих тупых ботов/троллей поименно. Нет. Ну, конечно. Для ватоправославных интернет естественно анонимный) конечно-конечно))
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Для хохлопипла сойдет. Хавай, биомасса.
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Он Алекс
Он Алекс
Павлов Дмитрий, твое мнение вафел пригожинский никого в Украине не интересует..
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Daks Viktor
Daks Viktor
"сотни молодих парней и девушек"... Сотні молодих безмозглих даунів які раді посмоктать віртуальний пісюнець кремлівського плешивого недомірка путлера...
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