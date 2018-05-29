Фейкові заклики бойовиків "Ісламської держави" організувати теракти в Києві напередодні фіналу Ліги чемпіонів - чергова провокація російських спецслужб. Втім, далеко не перша. З кінця 2013 року Москва активно намагається нав'язати світовій спільноті міф про зв'язки між Україною та джихадистами.

Напередодні найвизначнішої футбольної події, Ліги чемпіонів, в інформаційному просторі - як британському, так і українському - з'явилися статті з повідомленнями про можливий напад прихильників терористичного угрупування ІДІЛ на вболівальників футбольних команд - "Ліверпуля" та "Реал Мадрида". Точніше так, британський таблоїд "The Sun", використавши дані з закритих чат-груп в месенджері Telegram, розповів про призов радикальних ісламістів до поодиноких і масових атак в центрі української столиці - Києві.

Тим часом, якщо уважніше поглянути на інформацію, надану британським виданням, то стане очевидно, що журналісти свої судження будували лише на нібитоопублікованих ІДІЛ постерах - якихось скрін-шотів листувань в чатах ніхто не надав.

Показово, що вперше інформація з'явилася не на сторінках "The Sun", а в перуанському виданні "Libero", ще 16 травня - за три дні до масового поширення. Де її узяли перуанці? Все дуже просто: постери публікувалися у різних Twitter акаунтах з посиланням на медіа-структуру ІДІЛ - "al-Burhan Media Foundation". Втім, що досить цікаво, виявити матеріали, що стосуються нападу в Києві, на проіділовському сайті знайти не вдалося.

У Службі безпеки України вже дали оцінку публікаціям, вказавши, що ті є звичайним вкиданням. Більш того, експерти відомства вважають, що сама інформація з'явилася не без участі російських спецслужб. Головна мета, як вказують в СБУ, - нагнітання зайвого ажіотажу, паніки і хаосу серед жителів і гостей української столиці.

Побічно участь кремлівських спецслужб в цій операції підтверджує і масове поширення даної інформації проросійськими медіа, які, до речі, не гребували використовувати в якості головних коментаторів чиновників, зокрема з адміністрації колишнього президента-втікача Януковича - людини, яка нині звинувачується в державній зраді.

На додачу головний меседж, який закладали в свої статті проросійські видання, - заклик до української медіа припинити публікувати матеріали про Близький Схід. Що логічно, адже саме наші російськомовні журналісти можуть вплинути на думку звичайних росіян щодо, наприклад, сирійської військової кампанії.

До речі, хтось може сказати, що на постах, які були опубліковані в соціальних мережах, бойовики агітують проводити терористичні заходи також і в Росії - під час Чемпіонату світу з футболу. Виникає питання: навіщо Кремлю закликати атакувати своїх громадян і зривати змагання? Це пояснюється одним терміном: проведення інформаційних операцій з відвернення уваги.

Втім, якщо ці атаки дійсно справа рук росіян - про що можна говорити з великою ймовірністю, - то українські спецслужби швидко знайдуть винних, як вони це робили і раніше.

Варто нагадати про публікацію знову-таки британського "Sky News" річної давнини. Тоді московський кореспондент телеканалу, посилаючись на кількох сумнівних спікерів, зокрема журналістів з російським громадянством, охарактеризував Україну як таку собі перевалочну базу для сотень терористів з ІДІЛ. У матеріалі називалася цифра в 400-500 бойовиків. При цьому не прозвучало, звідки були узяті такі дані, більше того, всі так звані свідки-джихадисти, на яких вказували в матеріалі, - неіснуючі люди.

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Загалом, все це виявилося звичайним фейком, яким активно скористалися росіяни, галасуючи на увесь світ про загрозу, що йде від України.

Цікаво, що і під час нинішньої інформаційної атаки проросійські медіа, та й сам британський таблоїд "The Sun" - прямо або побічно – посилалися на матеріал 2017 року, знову розповідаючи про так звані перевалочні табори для бойовиків на території України. Правда, цього разу кількість бойовиків в два рази зменшилась.

Також слід згадати ще один досить-таки цікавий кейс, датований 2016 роком. Нагадаю, що 19 листопада 2016 року авторитетне інформаційне агентство "Agency France Press" оприлюднило інформацію, нібито отриману від МВС Кувейту, про те, що Україна поставляла пускові зенітно-ракетні комплекси китайського виробництва FN-6 бойовикам з ІДІЛ. Джерелом цих даних, за свідченням журналістів, стали самі затримані поліцією Кувейту терористи.

Після публікації цього матеріалу (який пізніше був вилучений французьким агентством) з офіційною заявою виступило Міністерство оборони України, вказавши, що китайські ПЗРК не стоять у нашій армії на озброєнні.

До того ж, і головний затриманий у цій справі, громадянин Лівану, тоді лише повідомив, що купував зброю десь на території України, проте він не вказав, яке саме озброєння і на якій саме території. Тоді в українському Міноборони зазначили, що комплекти до подібних ПЗРК могли перевозитися вантажівками - російським "гуманітарним" конвоєм, що досі незаконно перетинають український кордон з боку РФ і заїжджають на окуповані землі Донецької і Луганської областей.

Цікаво, що вже на наступний день, 17 листопада 2016 року, російські видання поширили інформацію про нібито таємну угоду між Україною та Катаром з продажу останньому зенітних ракетних комплексів "Печора". Головний меседж був наступним: Київ продає Досі, головному союзникові ІДІЛ (згідно з повідомленнями російських журналістів), озброєння.

Перший фейк був опублікований хакерською групою "КіберБеркут" (РФ), далі інформацію підхопили російські федеральні ЗМІ. В решті решт стало відомо, що не те що постачання, а навіть домовленостей по цій зброї з Катаром не було.

Це, до речі, не перший випадок, коли російські спецслужби спробували накреслити лінію: Україна-Катар-радикальні ісламісти (ще до виходу ІДІЛ на арену в 2014 році).. У січні 2013 року, після застосування Асадом хімічної зброї проти мирного населення, російські спецслужби сфабрикували електронну переписку між керівництвом приватної британської компанії Britam Defence, яка на той момент охороняла нафтові свердловини на півдні Іраку, і в складі якої було багато українців.

Згідно фейкового листування, підтвердженого копіями вкрадених внутрішніх документів компанії і паспортів українців, Катар нібито запропонував Britam Defence задіяти "українських найманців" для доставки хімічної зброї з Лівії до Сирії і застосувати її під російським прапором для організації провокацій проти Росії.

Надалі весь світ побачить, особливо після випущених американцями ракет класу "Tomahawk" по сирійським об'єктах, що це саме Москва постачала хімічне озброєння до Сирії.

До того ж можна згадати, як у червні 2015 року посол РФ в Кувейті Олексій Саламатін приїхав в МЗС приймаючої країни, щоб переконати кувейтську владу у факті постачання Україною через Саудівську Аравію до ІДІЛ тонн озброєння та боєприпасів.

У якості доказів він використовував публікацію англомовного сайту "South Front" від 20 червня. У ній анонімний автор запевняв, що в період з 22 по 25 травня українські компанії поставили 15 тис. одиниць стрілецької зброї (АК-74) саудівській фірмі TMAS Marketing на основі підробленого кувейтського сертифікату кінцевого користувача. А потім повідомив, що ця українська зброя нібито вже надійшла до турецького, ліванського та йорданського таборів з підготовки бойовиків ІДІЛ.

Посол РФ в Кувейті певно вважав, що кувейтські дипломати не захочуть перевірити цю інформацію. А сталося навпаки: влада Кувейту виявила, що повноважний представник Росії приніс на дипломатичний прийом звичайний передрук з російського "Військового оглядача" від 18 червня.

Все це - лише невелика частина тих інформаційних операцій, що були спрямовані проти України - для підриву довіри міжнародних партнерів до нашої держави.

Водночас слід зазначити: Росія з 2013 року - ще до Вільнюського саміту - почала пов'язувати Україну з радикальними ісламістами у Сирії. Це означає, що Кремль заздалегідь планував військові кампанії як в Україні, так і на території Сирії.

Надалі російські спецслужби і підконтрольні їм ЗМІ поширюватимуть фейки про добровольців з ІДІЛ, які беруть участь у бойових діях на Донбасі, перевалочних базах для терористів в різних містах нашої держави - від Харкова до Одеси, - про кримських татар, які воюють на боці джихадистів в Сирії і т.д.

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Загальна схема, яка досі використовується Кремлем, наповнена кількома важливими месседжами:

1. Росія бореться проти терористів ІДІЛ в Сирії;

2. Терористи ІДІЛ вбивають європейців в європейських містах і є наявною загрозою (при цьому, як стверджує глава російського МЗС Сергій Лавров, Європа повинна об'єднати зусилля з Росією проти боротьби з джихадистами);

3. ІДІЛ пов'язаний з Україною, тобто Україна теж є загрозою для ЄС

4. Давайте разом знищувати терористів, але поверніть Україну до так званої російської сфери впливу.

Ось чому нинішня інформаційна операція, що проводилася напередодні фіналу Ліги чемпіонів, не є винятком. І це незабаром доведуть українські спецслужби. Однак світ повинен нарешті усвідомити: Україна не є територією для терористів, ми - країна, яка з ними бореться. Єдиний, кому вигідно дестабілізувати за допомогою фактора ІДІЛ Україну, Європу, Близький Схід та інші регіони - це Москва.