Да, ужас! Но не ужас-ужас-ужас...!

Недавно в соцсетях и некоторых СМИ начал гулять текст о “рекордных банкротствах” в США. Мало кто не заметил эти посты в фб-ленте. В рассылке предоставляется информация о различных компаниях, которые понесли убытки либо обанкротились вследствие пандемии.

Рассылка представляет собой смесь полуправдивых, правдивых, ложных и манипулятивных утверждений. Не все компании из списка обанкротились, не все компании являются американскими и не всё случилось в 2020 году.

Все же легко проверить при желании. Итак...

Утверждение: Victoria’s Secret объявила о банкротстве.

Вердикт: Ложь.

Хотя Victoria’s Secret действительно находится в непростой ситуации, как и многие бренды в это время, она не объявляла о банкротстве. Вероятно, утверждение пошло из новости о том, что британское подразделение компании L Brands Inc., владеющей брендом подало заявление о защите от кредиторов, что, аналогично банкротству, вводит мораторий на претензии в связи с невыплаченными долгами. Однако в отличие от заявления о банкротстве он позволяет руководству продолжать управлять компанией с согласия администрации. Отмечается, что это решение не затрагивает операции L Brands за пределами Великобритании. В мае Forbes писал о том, что L Brands закроет 250 магазинов в США и Канаде в связи с падением продаж. Из них 235 — магазины Victoria’s Secret в США. Чистые продажи Victoria’s secret упали на 46% в первом финансовом квартале 2020 года.

Утверждение: Zara закрыла 1200 магазинов.

Вердикт: Манипуляция.

По сообщению The Guardian, испанская компания Inditex, которая владеет брендом Zara планирует закрыть до 1200 магазинов по всему миру. Заметьте, что речь не идет только о магазинах бренда Zara. На этом всё не заканчивается — далее поясняется, что компания Inditex заявила о поглощении от 1000 до 1200 в основном небольших и более старых магазинов с потерями, сконцентрированными в других брендах компании (Bershka, Pull & Bear и Massimo Dutti). При этом планируется открыть 450 новых магазинов. Ожидается, что закрытия будут сосредоточены в Азии и Европе. После реорганизации общее количество магазинов упадёт с 7,412 до 6900 (цифра включает 450 новых магазинов). Сообщается, что продажи компании Inditex упали на 44% с 1 февраля по 30 апреля этого года. При этом онлайн-продажи в годовом исчислении выросли на 50% за первый квартал.

Утверждение: Ла Шапель закрыла 4391 магазин.

Вердикт: Манипуляция.

Вероятно, речь идёт о китайской компании Shanghai La Chapelle. Компания действительно закрыла большое количество магазинов, однако весь этот процесс имел место ещё до 2020 года. Мы очень долго пытались понять, как автор рассылки пришёл к цифре 4391. За последние полтора года выходило несколько новостей о том, как компания закрывала n-ное количество магазинов, но цифры не бьются. Потом стало понятно, что речь идёт конкретно о 2019 годе. В этой статье написано, что компания закончила 2018 год с 9269 магазинами. В профиле компании на Yahoo Finance можно увидеть, что на 31 декабря 2019 года у компании было 4878 магазинов. Отнимаем вторую цифру от первой и получаем 4391 – столько магазинов Shanghai La Chapelle предположительно закрылось за 2019 год.

Утверждение: Шанель остановила производство.

Вердикт: Манипуляция.

В марте компания Chanel приостановила своё производство во Франции, Италии и Швейцарии на две недели в связи с карантином, только и всего.

Утверждение: Патек Филипп прекращает производство. Ролекс тоже.

Вердикт: Ложь.

Здесь такая же история, как и у Шанель. Обе компаний приостановили производство в марте в связи с карантином, объявленным Швейцарским правительством. В довесок: июньская статья о том, как Патек Филипп открыла новое производственное здание.

Утверждение: у Nike в общей сложности 23 миллиарда долларов долгов, готовящихся ко второму этапу увольнений.

Вердикт: Ложь, полуправда и неграмотная формулировка.

Общий долг компании составил 13 миллиардов долларов в мае. Что касается увольнений, то они действительно планируются, но это никакой не второй этап. Как отмечает генеральный директор Nike Джон Донахью, такое решение не является реакцией на финансовые потери или пандемию. По его словам, реструктуризация призвана устранить "перегруженную матрицу", которой стала компания.

Утверждение: Gold’s gym подал на банкротство.

Вердикт: Полуправда.

В начале мая Gold’s gym подала на защиту от банкротства. Как и в случае с L Brands, только уже согласно 11 статье кодекса США о банкротстве, компания может продолжать свою деятельность и вырабатывать план по тому, чтобы остаться в бизнесе. 30 тренажёрных залов компании закрылись. Всего у Gold’s gym около 700 тренажёрных залов по всему миру, большинство из которых являются франшизами.

Утверждение: Nissan Motor Co. может закрыться в США.

Вердикт: Ложь.

Компания не планирует закрываться в США. Согласно Forbes, в конце мая генеральный директор Nissan Макото Учида сообщил о закрытии заводов в Испании (Барселоне) и Индонезии. Он также отметил, что компания сфокусируется на ключевых рынках, включающих Японию, Северную Америку и Китай. Такой ход последовал после того, как компания зафиксировала чистый убыток в размере 6,2 миллиарда долларов, самый большой за последние 10 лет. 4-летний план восстановления компании предполагает сокращение расходов, объемов производства и количества моделей автомобилей.

Утверждение: самая крупная компания по аренде автомобилей (Hertz) подала заявление о банкротстве — ей также принадлежат Thrifty and Dollar.

Вердикт: Полуправда.

Так же, как и Gold’s gym, Hertz подала на защиту от банкротства в конце мая. Компания заявила, что намерена остаться в бизнесе, реструктурируя долги и создавая более финансово здоровую компанию. И, кстати, Hertz – не самая крупная компания по аренде автомобилей. Лидерство в этом секторе принадлежит Enterprise Holdings, а Hertz следует за ней. В аналитической статье Forbes сообщается, что компания теряла деньги последние четыре года, включая 58 миллионов долларов в 2019 году. Еще в марте Hertz уволила 12 000 сотрудников и отправила в отпуск без содержания 4000 сотрудников.

Утверждение: самая крупная грузоперевозочная компания (Comcar) объявила о своем банкротстве – у них 4000 грузовиков.

Вердикт: Полуправда.

И снова, как и в предыдущих случаях с американскими компаниями, Comcar подал заявление на защиту от банкротства. В результате обсуждений было решено продать все 5 компаний, которые принадлежат холдингу. Comcar не является самой крупной грузоперевозочной компанией, ни в мире, ни в США.

Утверждение: старейшая розничная компания (JC Penny) подала заявление о банкротстве – будет приобретена Amazon за гроши.

Вердикт: Полуправда и манипуляция.

В мае J.C. Penny, как и многие другие компании, подала заявление на защиту от банкротства. Вскоре после этого появилась информация о том, что Amazon может приобрести J.C. Penny. Статьи ссылались на сайт WWD, который первым написал об этом, а также на различные слухи. Сами компании отказались комментировать эту новость. На момент написания этой статьи нет точной информации о том, что Amazon выкупает J.C. Penny. J.C. Penny испытывала трудности еще задолго до пандемии. Так CNN сообщает, что начиная с 2011 года J.C. Penny закрыли 20% своих магазинов и уволили более 40% сотрудников.

Утверждение: крупнейшая инвестиционная компания в мире (BlackRock) сигнализирует о катастрофе в мировой экономике.

Вердикт: Ложь.

Blackrock не сигнализировала о катастрофе в мировой экономике. В своем недавнем годовом послании акционерам генеральный директор Ларри Финк предсказал, что экономика в конечном итоге восстановится после вспышки коронавируса, хотя кризис изменит психологию инвесторов, методы ведения бизнеса и привычки потребителей.

Утверждение: Предполагается, что в 2020 году закроются от 12 000 до 15 000 розничных магазинов. Ниже перечислены крупные ритейлеры, объявившие о закрытии:

- Gap

– Victoria’s Secret

– Bath & Body Works

– Forever 21

– Walgreens

– GameStop

– Pier 1 Imports

– Nordstrom

– Papyrus

– Chico’s

– Destination Maternity

– Modell’s

– Bose

– Art Van Furniture

– Olympia Sports

На самом деле:

– Forever 21 – компания объявила о банкротстве (по 11 статье) еще в сентябре 2019 года. Тогда сообщалось, что компания планирует закрыть 200 магазинов.

– Walgreens – аптечная сеть объявила о закрытии 200 точек в США еще в августе 2019 года. До этого компания также сообщала о закрытии 200 точек в Великобритании.

– GameStop – компания сообщила, что до конца года закроет около 320 точек. При этом главный финансовый директор Джим Белл заявил, что это не связано с пандемией коронавируса.

– Pier 1 Imports – в конце мая стало известно, что компания закрывает свой бизнес.

– Nordstrom – в конце мая компания сообщила о закрытии 19 магазинов из 378 имеющихся.

– Papyrus – в конце января стало известно, что компания подала на защиту от банкротства и собирается закрывать все свои магазины.

– Chico’s – компания планирует закрыть от 50 до 60 точек до конца финансового года. – Destination Maternity – в октябре 2019 года компания подала на защиту от банкротства и сообщила о планах закрыть 183 магазина.

– Modell’s – как и многие другие компании, в марте Modell’s подала на защиту о банкротстве и планирует закрыть более 100 оставшихся магазинов.

– Bose – в середине января компания сообщила о сворачивании торговых точек в Северной Америке, Японии, Европе и Австралии. Причиной тому послужил тот факт, что большинство продукции компании приобретается онлайн. При этом Bose планирует оставить торговые точки в Китае, ОАЭ, Индии, Юго-Восточной Азии и Южной Корее.

– Art Van Furniture – в начале марта компания сообщила о закрытии бизнеса и, следовательно, всех магазинов.

– Olympia Sports – о закрытии 76 магазинов бренда стало известно еще в конце 2019 года, после того, как Olympia Sports была приобретена компанией JackRabbit. JackRabbit продолжит управлять оставшимися 75 магазинами Olympia Sports.

Итоги: Общий посыл рассылки манипулятивен. Громкое название “рекордные банкротства в США в 2020” перетекает в противоречивые утверждения, часть из которых и вовсе не имеет отношения к США и к банкротству. Более того, часть перечисленных компаний закрыли магазины или объявили о банкротстве еще в прошлом году. Конечно, нет гарантии того, что компании, которые подали заявление на защиту от банкротства, в итоге не обанкротятся окончательно. Однако безымянный автор утверждает, что компании уже обанкротились, что в большинстве случаев не соответствует действительности. Рассылка – яркий пример пропаганды!

(c) Factcheck.kz