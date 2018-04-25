Фейгин понял, что теперь ждать от Путина

После президентских выборов в России "власть пошла в разнос".

В Кремле больше не боятся санкций Запада, и они готовы "бить наотмашь" по врагам режима, - сказал в интервью "Обозревателю" российский адвокат Марк Фейгин.

В контексте решения о лишении его статуса адвоката, он заметил: "Совершенно точно, что с лишением меня статуса режим перестал изображать. Раньше нужно было показывать Западу, что в России есть какая-то независимая адвокатура, независимые адвокаты. Сейчас установка совершенно точно изменилась. Больше они никому ничего не демонстрируют".

"В условиях санкционной войны и противостояния они просто бьют наотмашь – им все равно, что скажут, что подумают, будут ли за это санкции или не будут. Это уже не меняет парадигмы, потому что санкциями больше – санкциями меньше", - добавил он.

По оценкам Фейгина, сегодня власти в России "ведут себя так, как в последний час". "После президентских так называемых выборов совершенно очевидно, что власть пошла в разнос. В отношении интернета, в отношении других оставшихся неподконтрольных институтов", - констатировал он.

"Дело не в отдельно взятом Фейгине, которого 24 апреля лишили статуса. Дело в изменении лица системы. Они этого не делали до президентских выборов, потому что хотели их провести без лишних криков. А сейчас их уже ничего не останавливает. По всем прогнозам относительно того, каким будет этот 6-летний срок Путина, будет только хуже, будет диктатура, невиданная доселе. Я думаю, теперь для этого точно есть основания", - резюмировал адвокат.

Как писал "Обозреватель", 24 апреля Марк Фейгин, защищающий украинца Романа Сущенко, был лишен адвокатского статуса. Формальным основанием послужили три твита об украинском блогере Анатолии Шарие, опубликованных им в июле прошлого года.