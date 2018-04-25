Фейгин ответил, готов ли бежать в Украину

Российский адвокат Марк Фейгин рассматривает различные варианты на случай, если ему придется бежать из страны.

Не исключен и вариант бегства в Украину, - сказал он в интервью "Обозревателю".

Отвечая на вопрос, готов ли он после лишения адвокатского статуса переехать в Украину, Фейгин сказал: "Я не исключаю никаких вариантов, но сейчас мне сложно ответить. Мне там негде жить, некуда переселяться. Если это бегство – да, но простой переезд – нет".

"При моем бэкграунде я могу получить убежище практически в любой стране – и за океаном, и в Европе. У меня всегда была эта возможность. Но задача моя состоит не в том, чтобы куда-то переехать и натурализоваться там. Я никогда такой цели не ставил, иначе я бы давно уехал", - заверил он.

Вместе с тем Фейгин сначала намерен выяснить: "Что они (власти России. – Ред.) собираются делать". "Мы хотим просто понять: дадут ли вообще жить в России людям с иными взглядами. Сейчас на этот вопрос ответить невозможно. Нужно время", - заметил он.

В то же время адвокат не сомневается: лишение его статуса – "это предупреждение". "Меня предупредили, что дальше – либо тюрьма, либо уезжать. Не надо быть наивным. Я сам защищаю людей и знаю, что означают эти месседжи, которые они посылают", - добавил он.

Как писал "Обозреватель", 24 апреля Марк Фейгин, защищающий украинца Романа Сущенко, был лишен адвокатского статуса. Формальным основанием послужили три твита об украинском блогере Анатолии Шарие, опубликованных им в июле прошлого года.