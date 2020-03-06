Американское Федеральное бюро расследований решило искать информаторов, знающих русский язык, в социальных сетях.

Для этого они используют известные советские фильмы и книги, пишет "Голос Америки".

Одно из таких объявлений, размещенных 24 февраля, сопровождается фотографией главного героя культового советского фильма "Место встречи изменить нельзя" Глеба Жеглова. А на снимке написано: "Место встречи изменить нельзя. Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого".

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Информация об объявлении размещена в библиотеке рекламы официальной страницы ФБР, а ссылка ведет на официальный сайт бюро.

В другом объявлении цитируется фраза из книги "12 стульев": "Спасение утопающих - дело рук самих утопающих".

Каждое объявление сопровождается надписью информационной справкой: "Информация, которая предоставляется ФБР населением, является наиболее эффективным средством борьбы с угрозами. Если вы располагаете информацией, которая может помочь ФБР, просим вас обратиться к нам".

voanews.com

Всего в феврале бюро запустило три русскоязычных рекламных объявления, которые были размещены в Facebook и Instagram.

Спецагент Алан Колер, отвечающий за программу контрразведки регионального отделения ФБР в Вашингтоне, в разговоре с CNN заявил, что бюро будет использовать любые доступные законные средства для поиска информаторов.

"Мы отмечаем большое количество российских разведчиков, которые находятся в российских дипломатических представительствах по всему миру. Они очень активные и несут угрозу безопасности США и наших союзников", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, высылка 35 российских дипломатов в 2016 году была связана с попытками взломать систему ФБР. Эти люди участвовали в контрразведывательной операции РФ.

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