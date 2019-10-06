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6 октября • обновлено в 16:42
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ФБР устроила разборки с депутатом России прямо в аэропорту: все подробности

3.8т Читать материал на украинском

В США сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) допросили в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум "Диалог Форт-Росс".

Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов, сообщает издание "РИА Новости". По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.

ФБР устроила разборки с депутатом России прямо в аэропорту: все подробности

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По его словам, Юмашевой задавали “абсолютное непонятные, неясные и неприемлемые вопросы”, после чего "ей было предложено встретиться с сотрудником ФБР в другой, неформальной обстановке, и продолжить это общение".

Антонов отметил, что речь идет о депутате Госдумы, которая в последние годы "сделала много для развития и стабилизации российско-американских отношений". В то же время глава дипмиссии выразил мнение, что действия ФБР не направлены на срыв форума "Диалог Форт-Росс".

“Я представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево”, - указал дипломат.

Российское посольство в связи с допросом Юмашевой направило ноту протеста в госдепартамент.

"Мы считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Мы рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода подходы к депутату Государственной думы", - сказал Антонов.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что действия американских спецслужб в отношении Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка заслуживают осуждения. По его словам, подобные действия, создающие негативную атмосферу в отношениях Москвы и Вашингтона, недопустимы. Председатель Госдумы подчеркнул, что поведение американской разведки в такой ситуации можно оценить как "циничную провокацию"

"Очевидно, что в США есть силы, которые хотят обострения двусторонних отношений. Действия Соединенных Штатов Америки — это очередной пример нарушения взятых ими на себя международных обязательств", — заявил Володин.

МИД РФ также заявил протест в связи с допросом Юмашевой. В ведомстве отметили, что "возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб".

"Заявляем решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Инги Юмашевой, которая накануне была задержана в нью-йоркском аэропорту агентами ФБР и подвергнута допросу. Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Госдуме РФ ответили на желание главарей "ДНР" войти в состав России.

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Место
США
Тег
Государственная Дума России
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Виня Ксения
Виня Ксения
Подумаешь, приняли ее за рассейскую шалаву. А эти сразу развонялись. Депутаты от "единой рассеи" по своей сути и есть шалавы.
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70rus xxx
70rus xxx
Представителей ООН тормознули и что,тоже только озаботились?А это так,мелочь.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну так уж и разборки...Ваш попрыгун вчера от страха знамя Украины в Польше сожрал))))Если б не съел..то впихнули б в задницу.
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Чан Джеки
Чан Джеки
Сироткин Андрюха, ты со своего очка вытащи бревно.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Антошин Денис, )))))))))))))))))Не...надо было ещё один флаг найти....Половинки мало...)))))))))))))))))))))))))
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