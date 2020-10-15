ФБР рассекретило подробности крупнейшего раскрытия российских шпионов. Фото

Офицеры Федерального бюро расследования рассказали о крупнейшем в истории их контрразведки расследовании и обнаружении российских шпионов на территории США.

О скандале, который считается самым громким в современной разведке, рассказали в фильме телеканала CBS, пишет ВВС (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Операция под названием "Истории призраков" началась еще в 2000 году. В ней были задействованы десятки офицеров ФБР из нескольких подразделений.

"Это было, наверное, крупнейшее расследование контрразведки за всю историю ФБР", – расскащал заместитель начальника отдела контрразведки ФБР Алан Колер.

Итогом операции стал арест 10 человек, восемь из которых были особенно ценными кадрами – шпионами-нелегалами. СССР и Россия посылали их в другие страны с поддельными документами для длительной автономной работы.

Первым в поле зрение попали Хуан Ласаро (по данным ФБР, настоящее имя Михаил Васенков) и Вики Пиларес. Первого считают самым опытным и ценным из задержанных россиян. В 2020 году Служба внешней разведки России рассекретила Васенкова и признала, что за успешное выполнение задач ему присвоили звание Героя Советского Союза и наградили орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды.

Михаил Васенков. СВР РФ

Спецагент ФБР Тайд Шелтон пояснил, что современные российские разведчики охотятся не только за военными картами или информацией. Также их интересует все, что может дать их стране конкурентное преимущество.

В 2004 году оперативники начали следить за супружеской парой Синтией и Ричардом Мерфи (по данным США, настоящие имена Лидия и Владимир Гуриевы).

У женщины была степень МВА престижного Колумбийского университета, она работала в финансовой сфере. Это давало ей возможности получать ценные для российских экономистов данные. Однако больше всего подозрений в отношении ее возникло после того, как Синтия подружилась с людьми, которые пошли служить в ЦРУ.

Муж ее в основном уделял время детям, но при этом регулярно встречался с людьми из российского посольства.

Синтия и Ричард Мерфи. ФБР

Также с 2004 года активизировалась другая супружеская пара – Дональд Хитфилд и Трейси Фоули (настоящие имена Андрей Безруков и Елена Вавилова). У мужчины была научная степень Гарвардского университета, он часто ходил на собрания вуза. В ФБР считают, что это делалось для получения доступа к людям, которые могут оказаться во власти.

Дональд также разработал компьютерную программу для стратегического прогнозирования, что дало ему доступ к многим людям с ценной для РФ информацией.

ФБР приложило усилия, чтобы он не смог сблизиться с экспертом по ядерным технологиям.

Дональд Хитфилд и Трейси Фоули. ФБР

В фильме отмечается, что настоящий прорыв в расследовании произошел после 2006 года, когда контрразведка провела обыски в доме Мерфи (Гуриевых) и нашла блокноты с цифрами, а также множество старых дискет. Благодаря этому удалось раскрыть систему обмена сообщениями между "нелегалами" и Москвой.

В фильме говорится, что провал такого большого количества шпионов произошел из-за перехода на сторону США старшего офицера СВР РФ Александра Потеева. В России его приговорили к 25 годам тюрьмы и лишили воинского звания и наград.

Александр Потеев (третий слева). bbc.com

Уже в 2009 году в ФБР узнали, что в США приехали два человека, которые могут быть разведчиками. Речь идет о Михаиле Семенко и Анне Чампан.

У них, по данным оперативников, уже была другая система связи, и контрразведка уже не могла перехватывать сообщения.

По словам офицеров ФБР, нашпигованный специальным оборудованием и дополнительными программами ноутбук Чапман мог передавать сообщения на ноутбук куратора даже в выключенном состоянии.

Анна Чапман и Михаил Семенко. ФБР

Довести расследование до арестов и суда решили в 2010 году, когда шпионы подобрались вплотную к гостайнам США. По другой версии, Потеев понял, что его скоро раскроют как двойного агента и попросил эвакуировать из России.

Сразу после ареста шпионов между Вашингтоном и Москвой начались активные переговоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Словакии выдворили трех российских дипломатов по обвинению в шпионаже.