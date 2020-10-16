ФБР рассекретило подробности крупнейшего раскрытия российских шпионов. Фото

Офицеры Федерального бюро расследования рассказали о крупнейшем в истории их контрразведки расследовании и обнаружении российских шпионов на территории США.

О скандале, который считается самым громким в современной разведке, рассказали в фильме телеканала CBS, пишет ВВС (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Операция под названием "Истории призраков" началась еще в 2000 году. В ней были задействованы десятки офицеров ФБР из нескольких подразделений.

"Это было, наверное, крупнейшее расследование контрразведки за всю историю ФБР", – расскащал заместитель начальника отдела контрразведки ФБР Алан Колер.

Итогом операции стал арест 10 человек, восемь из которых были особенно ценными кадрами – шпионами-нелегалами. СССР и Россия посылали их в другие страны с поддельными документами для длительной автономной работы.

Первым в поле зрение попали Хуан Ласаро (по данным ФБР, настоящее имя Михаил Васенков) и Вики Пиларес. Первого считают самым опытным и ценным из задержанных россиян. В 2020 году Служба внешней разведки России рассекретила Васенкова и признала, что за успешное выполнение задач ему присвоили звание Героя Советского Союза и наградили орденами Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды.

Спецагент ФБР Тайд Шелтон пояснил, что современные российские разведчики охотятся не только за военными картами или информацией. Также их интересует все, что может дать их стране конкурентное преимущество.

В 2004 году оперативники начали следить за супружеской парой Синтией и Ричардом Мерфи (по данным США, настоящие имена Лидия и Владимир Гуриевы).

У женщины была степень МВА престижного Колумбийского университета, она работала в финансовой сфере. Это давало ей возможности получать ценные для российских экономистов данные. Однако больше всего подозрений в отношении ее возникло после того, как Синтия подружилась с людьми, которые пошли служить в ЦРУ.

Муж ее в основном уделял время детям, но при этом регулярно встречался с людьми из российского посольства.

Также с 2004 года активизировалась другая супружеская пара – Дональд Хитфилд и Трейси Фоули (настоящие имена Андрей Безруков и Елена Вавилова). У мужчины была научная степень Гарвардского университета, он часто ходил на собрания вуза. В ФБР считают, что это делалось для получения доступа к людям, которые могут оказаться во власти.

Дональд также разработал компьютерную программу для стратегического прогнозирования, что дало ему доступ к многим людям с ценной для РФ информацией.

ФБР приложило усилия, чтобы он не смог сблизиться с экспертом по ядерным технологиям.

В фильме отмечается, что настоящий прорыв в расследовании произошел после 2006 года, когда контрразведка провела обыски в доме Мерфи (Гуриевых) и нашла блокноты с цифрами, а также множество старых дискет. Благодаря этому удалось раскрыть систему обмена сообщениями между "нелегалами" и Москвой.

В фильме говорится, что провал такого большого количества шпионов произошел из-за перехода на сторону США старшего офицера СВР РФ Александра Потеева. В России его приговорили к 25 годам тюрьмы и лишили воинского звания и наград.

Уже в 2009 году в ФБР узнали, что в США приехали два человека, которые могут быть разведчиками. Речь идет о Михаиле Семенко и Анне Чампан.

У них, по данным оперативников, уже была другая система связи, и контрразведка уже не могла перехватывать сообщения.

По словам офицеров ФБР, нашпигованный специальным оборудованием и дополнительными программами ноутбук Чапман мог передавать сообщения на ноутбук куратора даже в выключенном состоянии.

Довести расследование до арестов и суда решили в 2010 году, когда шпионы подобрались вплотную к гостайнам США. По другой версии, Потеев понял, что его скоро раскроют как двойного агента и попросил эвакуировать из России.

Сразу после ареста шпионов между Вашингтоном и Москвой начались активные переговоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Словакии выдворили трех российских дипломатов по обвинению в шпионаже.