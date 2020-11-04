ФБР начало проверку "звонков" с призывом оставаться "в безопасности" в день выборов в США

Федеральное бюро расследований начало проверку сообщений о роботизированных звонках, в которых жителей США в день выборов призывали "оставаться дома и в безопасности".

О таких звонках заявляли власти некоторых штатов и представители партий. Высокопоставленный чиновник Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) рассказал CNN, что правоохранительные органы уже занимаются этим.

"Мы знаем об этом. ФБР расследует эти звонки", – сказал представитель CISA.

Официальный представитель госсекретаря Айовы Кевин Холл уточнил, что его офис предоставил правоохранителям запись одного из таких телефонных звонков. Сколько всего жителей штата получили их, он не уточнил.

Компания RoboKiller, которая борется с телемаркетингом и роботизированными звонками, опубликовала дословный текст одного из таких звонков, пишет "Голос Америки".

"Здравствуйте. Это контрольный звонок. Сейчас нужно оставаться дома. Берегите себя и оставайтесь дома", – говорил женский голос.

В свою очередь генпрокурор Мичигана Дана Нессель также заявила о многочисленных звонках избирателям, однако в них говорилось, что из-за длинных очередей проголосовать можно будет 4 ноября.

"Разумеется, это неправда. Это попытка снизить явку", – отметила она.

Напомним, что 3 ноября в США проходят выборы президента. За этот пост в избирательной гонке сражаются действующий глава государства, представитель Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию хода голосования.