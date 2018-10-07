''Фашизм пришел в Россию'': критик Путина выступил с громким заявлением

В России сегодня можно наблюдать признаки фашизма, которые были в нацистской Германии.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV основатель Международной антипутинской коалиции "Стоп фашизм в России", бывший советский диссидент Герман Обухов. По его словам, признаки фашизма в РФ "очень конкретные и четкие".

"Это и преследование инакомыслия, и наличие фюрера", - объяснил он.

"Пропаганда сегодня в России намного суровей, чем советская. Советская была очевидная - это была пропаганда коммунизма, образа жизни, культа личности. Но культ был условный. Сегодня пропаганда человека доводит до состояния маразма, потому что очевидные вещи скрываются, а бредовые выносятся как истина в последней инстанции", - подчеркнул российский оппозиционер.

Обухов привел в пример пропаганду на российском ТВ: "Я был два дня в Петербурге, посмотрел час-полтора эфиры. Везде говорят об Украине, о Бандере, о фашизме. Я подумал – отстаньте от Украины, какое вам дело, что делается у соседей? В Америке не обсуждают каждый день в таком масштабе Мексику или Канаду".

По его словам, еще один из характерных признаков фашизма – это наличие фюрера.

"Вот "фюрер" есть. Надо его превозносить, это единственный человек, который может нас вести вперед, чтобы "сделать Россию великой". Но не должно быть задач, чтобы сделать страну великой, неважно за счет чего. Должна быть задача, чтобы граждане жили счастливо, благополучно, спокойно, безопасно", - объяснил оппозиционер.

"Это феномен. Этот неофашизм возвращается, но люди не понимают, что живут в этом государстве", - подчеркнул Обухов.

Как сообщал ObozTV, ранее украинский социолог Алексей Антипович рассказал, сколько жителей Украины симпатизируют президенту РФ Владимиру Путину.