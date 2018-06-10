"Фашистские идеи": Портников рассказал, как его обокрал Путин

После ухода Бориса Ельцина с поста президента РФ Владимир Путин, будучи кандидатом на пост главы Кремля, использовал в качестве своей предвыборной программы статью украинского журналиста и публициста Виталия Портникова.

"Тогда я написал статью "Каудильо". Она была напечатана в "Зеркале недели". И в сокращенном виде, без этого названия в московской газете "Ведомости" я изложил эти тезисы. В которых я описал, каким будет следующее правление Путина. Я в принципе не ошибся... Мне в 1999 году удалось полностью предугадать весь путь политического развития Российской Федерации на следующие десятилетия", - рассказал Портников в эфире "Еспрессо.ТВ".

По его словам, после этого Путин прочитал эту статью.

"Тогдашний главный редактор показал ее Путину на совещании. И эта статья стала основой политической программы Владимира Путина "Россия-2000" на его интернет-сайте. Там не было о позднефранкистской Испании - в этой моей статье в "Ведомостях" - там были просто изложены тезисы, как Россия будет строиться. Оказалось, что эти идеи, которые по сути являются фашистскими идеями, уже тогда были близки Путину как политику", - добавил Портников.

Напомним, ранее журналист рассказал о неудобном интервью с Путиным.