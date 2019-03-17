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"Фарс под дулами пистолетов": у Трампа пристыдили Путина за кражу Крыма

3.5тЧитать материал на украинском

Проведенный Россией так называемый референдум в Крыму в марте 2014 года является "фарсом под дулами пистолетов".

Такое заявление сделал заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино в своем Twitter. Он отреагировал на множество "победных" заявлений представителей российской власти по случаю "5-летия присоединения Крыма" (так они называют аннексию).

"Российский так называемый "референдум" под дулами пистолетов в Крыму пять лет назад был фарсом, по праву осужденным международным сообществом. Крым - это Украина", – заявил Палладино.

Аннексия Крыма

Аннексия Крыма

Новости
Курировал лично Путин: Аксенов раскрыл изнанку оккупации Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Депутат нелегитимной Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать украденный у Украины Крым в Тавриду и присвоить ему статус области.

  • Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

  • Ранее Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма.

    Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Госдеп США
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Виктор Водолацкий прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что массовый отъезд украинцев в другие страны в поисках работы не является катастрофой. «В последние месяцы мы от Климкина, как и от Порошенко, слышим подобные неадекватные заявления, которые никогда не сделает уважающий себя политик. Но команде действующего президента Украины сейчас всё позволено. Беду, которая сегодня существует в стране, они всему миру преподносят, как большой плюс. Для Климкина самым лучшим вариантом будет, если он, Порошенко и команда из пятнадцати человек останутся в одиночестве на Украине, а все остальные уедут. Не будет людей, которых необходимо кормить, выплачивать зарплаты и пенсии», — сказал депутат. Киев уже давно выбрал свой путь развития, согласно которому другие страны «приглашают к себе жителей Украины, дают им рабочие места и зарплаты для поддержки их семей». «Неадекватность политики команды Порошенко зашкаливает. Население страны уже давно делает соответствующие выводы о необходимости прихода к власти адекватного президента. Климкин, его президент и их компания живут на другой планете и с украинским народом их ничего не связывает»
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Carpenter Oleg, 100%
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0
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Трахохлюк Ми хуйло
Трахохлюк Ми хуйло
Собака лает,караван идёт.Древняя восточная мудрость.
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2
1
Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Ukr Igore, Вот и моська вылезла.
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0
Ukr Igore
Ukr Igore
Трахохлюк Ми хуйло, Сруське чмо
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Долбоёбы вышиватные, кража это тайное хищение имущества, в данном случае вам открыто дали подсрачник и вышибли из Крыма, никогда в истории не принадлежавший никакой укроине
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5
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Ukr Igore
Ukr Igore
Окупант парашкін лізь у гузно
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1
кирик вадим
кирик вадим
Поросёнков Петя, уговорил, это был бандитизм
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1
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