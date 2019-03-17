"Фарс под дулами пистолетов": у Трампа пристыдили Путина за кражу Крыма

Проведенный Россией так называемый референдум в Крыму в марте 2014 года является "фарсом под дулами пистолетов".

Такое заявление сделал заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино в своем Twitter. Он отреагировал на множество "победных" заявлений представителей российской власти по случаю "5-летия присоединения Крыма" (так они называют аннексию).

"Российский так называемый "референдум" под дулами пистолетов в Крыму пять лет назад был фарсом, по праву осужденным международным сообществом. Крым - это Украина", – заявил Палладино.

Аннексия Крыма

Russia’s so-called “referendum” at the barrel of a gun in #Crimea five years ago was a farce rightfully condemned by the international community. #CrimeaisUkraine — Robert Palladino (@StateDeputySPOX) 16 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Депутат нелегитимной Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать украденный у Украины Крым в Тавриду и присвоить ему статус области.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

Ранее Третейский суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов. Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов, начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо. В частности, компании "Аэробуд", "Крым Девелопмент", "НИва-тур", "УБК-Инвест", "Эдельвейс-2000", ЧП "Планета", "Приватофис", "Приватлэнд", "Дан-Панорама", "Санаторий Энергетик", КУА "Финансовый капитал" и КУА "Финансовый вектор".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!