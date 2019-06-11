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Фанатка "русского мира" из Совета Европы собралась в Крым: что известно

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Комиссар Совета Европы Дуня Миятович, известная своими высказываниями в поддержку России, осенью 2019 года посетит аннексированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России. Решение было озвучено на заседании межведомственной комиссии по делам Совета Европы, которое прошло во вторник, 11 июня.

"Члены межведомственной комиссии были проинформированы о достигнутой договоренности о поездке комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в Крым 7-11 октября", – сказано в сообщении.

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Дуня Миятович

Дуня Миятович

golos-ameriki.ru

Отметим, Миятович официально вступила в должность комиссара Совета Европы по правам человека 1 апреля 2018 года. До этого она была представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Комиссар СЕ неоднократно высказывалась (на русском языке) об Украине, в частности, критиковала запрет российских пропагандистских телеканалов и фильмов, а также закон о декоммунизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко поддала критике пророссийскую деятельность Миятович, заявив, в частности, что ей "жаль Дуню".

Миятович в ответ назвала заявление украинки пропагандистским.

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Тема
Аннексия Крыма
Теги
КрымНовости КрымаСовет Европы
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Пигин Макс
Пигин Макс
А в мире существуют фанатки Украины?
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Приедет, увидит что у нас все нормально и сможет рассказать правду Европе
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
И что?
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