Фанатка "русского мира" из Совета Европы собралась в Крым: что известно

Комиссар Совета Европы Дуня Миятович, известная своими высказываниями в поддержку России, осенью 2019 года посетит аннексированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России. Решение было озвучено на заседании межведомственной комиссии по делам Совета Европы, которое прошло во вторник, 11 июня.

"Члены межведомственной комиссии были проинформированы о достигнутой договоренности о поездке комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в Крым 7-11 октября", – сказано в сообщении.

Дуня Миятович golos-ameriki.ru

Отметим, Миятович официально вступила в должность комиссара Совета Европы по правам человека 1 апреля 2018 года. До этого она была представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

Комиссар СЕ неоднократно высказывалась (на русском языке) об Украине, в частности, критиковала запрет российских пропагандистских телеканалов и фильмов, а также закон о декоммунизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко поддала критике пророссийскую деятельность Миятович, заявив, в частности, что ей "жаль Дуню".

Миятович в ответ назвала заявление украинки пропагандистским.

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