"Фактически – война": крупнейшие города США готовятся к мести Ирана за убийство Сулеймани

Крупнейшие города США Нью-Йорк и Лос-Анджелес усилили меры безопасности в связи с угрозами военных Ирана отомстить за убийство генерала Касема Сулеймани.

Как передает Daily Mail, правоохранители ожидают активизации террористических группировок после жесткого решения президента Дональда Трампа.

Бывший сотрудник по операциям ЦРУ Сэм Фаддис предупредил, что спящие ячейки "Хезболлы" прячутся в США и потенциально готовы нанести удар. "Мы должны понимать, что они могут ударить в любое время без предупреждения", – сказал он.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что "это фактически ставит нас в состояние войны и создает целый ряд опасностей для нашего города".

Мы будем защищаться от любых попыток Ирана или его террористических союзников принять ответные меры против США", – заявил он.

Комиссар полиции Нью-Йорка Дермот Ши подтвердил, что уже были задействованы дополнительные ресурсы и правоохранители "следят за событиями в Иране и во всем регионе".

Департамент полиции Лос-Анжелеса также заявил, что следит за ситуацией в Иране, добавив, что сейчас реальной угрозы для города нет.

Отмечается, что в последние года террористам "Хезболлы" передавали информацию об "особенных" местах в Нью-Йорке вместе с фотографиями и описанием недостатков объектов. Среди них – штаб-квартира ООН, Статуя Свободы, Рокфеллер-центр, Таймс-сквер, Эмпайр-Стейт-Билдинг, а также местные аэропорты, туннели и мосты.

Но злые умыслы были вовремя предотвращены, а некоторых наемников вычислили и посадили за решетку. Комиссар местной полиции Джон Миллер отметил, что они были хорошо подготовлены, чтобы предотвратить любые нападения. "В Нью-Йорке мы добились заметного успеха в выявлении этих спящих агентов и их сворачивании", – подчеркнул он.

Сулеймани и Трамп

Как писал OBOZREVATEL, Трамп заявил, что Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".

Также в сеть попало видео с места ликвидации в багдадском аэропорту генерала Сулеймани. Кадры были сняты спустя всего несколько минут после удара США.

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