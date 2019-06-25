Facebook "подарил" России еще одну победу в мире: о чем речь

Компания Facebook не нашла доказательств вмешательства России в ход референдума по выходу Великобритании из Евросоюза в июне 2016 года.

Как пишет издание DW, в компании провели внутреннее расследование и не нашли ни одной "существенной попытки" со стороны внешних сил повлиять на результат голосования.

Бывший вице-премьер Великобритании Николас Клегг, который с октября 2018 года работает в Facebook, отметил, что есть искушение объяснять политическое землетрясение в Соединенном Королевстве "заговором".

Однако бывший чиновник полагает, что скептические настроения британцев по поводу членства в ЕС имеют "более глубокие корни".

Facebook

Напомним, что ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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