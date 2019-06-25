Facebook "подарил" России еще одну победу в мире: о чем речь

Компания Facebook не нашла доказательств вмешательства России в ход референдума по выходу Великобритании из Евросоюза в июне 2016 года.
Как пишет издание DW, в компании провели внутреннее расследование и не нашли ни одной "существенной попытки" со стороны внешних сил повлиять на результат голосования.
Бывший вице-премьер Великобритании Николас Клегг, который с октября 2018 года работает в Facebook, отметил, что есть искушение объяснять политическое землетрясение в Соединенном Королевстве "заговором".
Однако бывший чиновник полагает, что скептические настроения британцев по поводу членства в ЕС имеют "более глубокие корни".
Напомним, что ранее ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В июне 2016 года большинство жителей Великобритании проголосовали за выход королевства из Европейского Союза.
25 ноября 2018 года страны-члены ЕС одобрили проект договора о Brexit, который регламентирует ключевые моменты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Согласно пунктам договора, Великобритания должна была выйти из ЕС в марте 2019 года. Между тем Европейский суд постановил, что Лондон может отозвать решение о выходе из Евросоюза.
По мнению эксперта-международника, выход Великобритании из состава Европейского Союза может стать причиной полного развала ЕС, ведь таким образом англичане покажут пример другим странам.
Ожидается, что это станет не только экономическим, но и беспрецедентным политическим ударом по целостности Евросоюза как такового.
15 января 2019 года парламент отклонил план Мэй по выходу из ЕС.
12 марта депутаты во второй раз проголосовали против сделки с ЕС.
29 марта британский парламент в третий раз отклонил соглашение по Brexit, предложенное Мэй.
24 мая Мэй объявила дату отставки.
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