Facebook и Twitter объявили войну Трампу из-за опасной лжи о COVID-19

Facebook удалил пост президента США Дональда Трампа с дезинформацией о коронавирусе (COVID-19).

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В свою очередь, Twitter запретил аккаунту предвыборного штаба Трампа (Team Trump) публиковать посты до удаления данной записи, пишет Reuters.

Пост президента США содержал фрагмент его интервью программе Fox & Friends телеканала Fox News. В ходе интервью Трамп заявил, что дети "фактически неуязвимы перед COVID-19".

"Информация, которую содержит интервью Дональда Трампа для Fox News о том, что большинство детей имеют иммунитет к коронавирусу, нарушает наши правила. Владелец аккаунта должен удалить пост, если хочет и дальше писать в социальной сети", – сообщила администрация Twitter.

Представитель предвыборного штаба Трампа Кортни Барелла заявила, что соцсети предвзято относятся к президенту США.

"Сотрудник Twitter, которая объяснила, почему деятельность нашего аккаунта была приостановлена, также является бывшим пресс-секретарем сенатора Камалы Харрис. Еще один день, еще одно проявление вопиющего предвзятого отношения Кремниевой долины к этому президенту, где правила соблюдаются только в одном направлении", – сказала она.

По мнению Бареллы, социальные медиакомпании не являются арбитрами истины, а Трамп лишь констатировал тот факт, что дети менее восприимчивы к коронавирусу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в детской больнице Ann & Robert H. Lurie в Чикаго пришли к выводу, что дети младшего возраста, вероятно, распространяют COVID-19 не в меньшей степени, чем взрослые.