Помогли Трампу и Brexit: подробности скандала со сбором данных в Facebook

От основателя Facebook Марка Цукерберга потребовали дать показания по делу о скандале вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая собрала личные данные 50 миллионов пользователей социальной сети и вероятно внесла весомый вклад в победу Дональда Трампа на выборах президента США и повлияла на результаты референдума о выходе Великобритании из Европейского Союза.

Как пишет La Repubblica, к Цукербергу уже обратились представители властей ряда стран мира и различных ведомств. При этом, газета отмечает, что пока неясно, согласится ли он дать показания.

Британский омбудсмен по защите данных Элизабет Денхам запросила ордер на обыск в офисе Cambridge Analytica для проверки серверов компании.

"Я пойду в суд, чтобы получить ордер на обыск. Мы должны добраться туда, мы должны проанализировать их базы данных, мы должны проанализировать серверы и понять, какие данные были обработаны или удалены", - сказала она.

"Мы пригласили Марка Цукерберга в Европейский парламент. Facebook должен разъяснить перед представителями 500 миллионов европейцев, что персональные данные не были использованы для манипулирования демократией", - написал глава ЕП Антонио Таяни в своем микроблоге в Twitter.

Аналогичную просьбу высказал парламент Германии. В свою очередь, итальянское Управление связи также направило запрос в Facebook относительно использования аналитики данных в целях политической коммуникации со стороны третьих лиц.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что данные 50 млн пользователей могли быть использованы для политической выгоды.

"Поэтому Facebook должен ответить за обращение с личной информацией, а Евросоюз использует все юридические меры для защиты своих граждан", - отметила она.

В дело также вмешался Белый дом.

"Президент США Дональд Трамп считает, что американские права на неприкосновенность частной жизни должны быть защищены. Мы будем рады, если Конгресс или другие агентства захотят изучить дело", - сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

Кроме того, Федеральная торговая комиссия США, которая занимается защитой прав потребителей, начала расследование о возможном нарушении условий защиты персональных данных компанией Cambridge Analytica.

При этом, подчеркивает La Repubblica, в 2011 году Facebook получил согласие пользователей на некоторые изменения в настройках конфиденциальности.

Согласно обвинению, социальная сеть, возможно, вводила в заблуждение потребителей, заставляя их делиться более личной информацией, чем они предполагали. Facebook также подозревают в изменении некоторых пользовательских настроек без уведомления клиентов. Если нарушения подтвердятся, Федеральная торговая комиссия имеет право штрафовать компанию на тысячи долларов в день.

Скандал отразился и на финансах социальной сети. На фоне скандала акции Facebook обвалились на 7%, что стало крупнейшим падением для компании с 2012 года, ее капитализация снизилась почти на $40 млрд, а Цукерберг потерял $5,5 млрд за полдня.

По словам The New York Times, Facebook покинет глава службы безопасности данных Алекс Стамос.

"Несмотря на слухи, я полностью привержен своей работе над Facebook. Правда, моя роль изменилась. В настоящее время я уделяю больше времени оценке возникающих рисков безопасности и работе над безопасностью на выборах (в Конгресс США в ноябре 2018 года. - Ред.)", - прокомментировал Стамос в своем микроблоге в Twitter.

В свою очередь, источники Reuters в Facebook уточнили, что отставка главы службы безопасности данных соцсети состоится в августе.

Тем временем, Facebook поручил компании Stroz Friedberg, которая специализируется на цифровых судебно-медицинских расследованиях, проверить, есть ли у Cambridge Analytica данные, которые от соцсети требуют удалить.

Cambridge Analytica собирала данные с помощью приложения "This is your digital life", которое получало данные по API Facebook. Его разработал россиянин, профессор Кембриджского университета Александр Коган.

"Я не российский шпион, и я готов поговорить с ФБР и Американским конгрессом. Мы никогда не говорили, что наш проект был нацелен на университетские исследования", - прокомментировал он скандал CNN.

Приложение "This is your digital life" загрузили более чем 270 тысяч пользователей. Оно отслеживало географическое местоположение, содержание страниц, которым юзеры ставили "лайк", а также деятельность друзей, в частности доступ к их данным в соцсети.

Сейчас давление на социальную сеть увеличилось, потому что, согласно расследованию, Facebook знал о незаконном использовании данных пользователей еще в 2015 году, но не предпринял никаких действий в отношении приложения.

Как сообщал "Обозреватель", Cambridge Analytica пользуется незаконными методами в работе. Так, компания занимается взяточничеством, подделывает документы и использует услуги бывших шпионов и секс-работниц из Украины