Из-за коронавируса Европейский союз ввел временные ограничения на поездки в свои страны на 30 дней.

Об этом в понедельник, 16 марта, на странице в Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "ЕК представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает: ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС", – написала она.

При этом глава Еврокомиссии заявила о необходимости создать "зеленые коридоры" для транспортировки через границы жизненно необходимых грузов. Позже срок запрета может быть продлен.

Предварительно, речь идет о любых несущественных поездках из третьих стран, за исключением тех, которые совершают граждане стран Шенгена, резиденты этих стран или члены их семей, а также работники особо важных сфер, включая здравоохранение и транспорт.

Решение об ограничении на въезд в Евросоюз должно не затрагивать тех, у кого есть право на длительное пребывание в ЕС, членов семей и дипломатов.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:



1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity



2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0