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16 марта • обновлено в 18:30
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Евросоюз закрыл границы из-за коронавируса: какие поездки под запретом

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Из-за коронавируса Европейский союз ввел временные ограничения на поездки в свои страны на 30 дней.

Об этом в понедельник, 16 марта, на странице в Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "ЕК представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает: ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС", – написала она.

При этом глава Еврокомиссии заявила о необходимости создать "зеленые коридоры" для транспортировки через границы жизненно необходимых грузов. Позже срок запрета может быть продлен.

ЕС закрыл границы из-за коронавируса

ЕС закрыл границы из-за коронавируса

Коллаж

Предварительно, речь идет о любых несущественных поездках из третьих стран, за исключением тех, которые совершают граждане стран Шенгена, резиденты этих стран или члены их семей, а также работники особо важных сфер, включая здравоохранение и транспорт.

Решение об ограничении на въезд в Евросоюз должно не затрагивать тех, у кого есть право на длительное пребывание в ЕС, членов семей и дипломатов.

Как писал OBOZREVATEL, коронавирусом COVID-2019 в мире (на 16 марта) заразились уже 174 780 человек, из них 6 686 – скончались. Вылечились 77 867 человек. Инфекция распространилась на 162 страны и территории.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Безвизовый режим с ЕС Коронавирус
Персона
Урсула фон дер Ляйен
Теги
карантин граница видео Европейский Союз Европейская Комиссия
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Вот и всё
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кастрюли повесятся :-D
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