Евросоюз ввел исторические санкции из-за кибератак: под них попали ГРУшники

Европейский Союз ввел персональные санкции против четверых сотрудников Главного разведывательного управления России. Их подозревают в причастности к кибератаке на Организацию по запрещению химоружия.

Как сообщается в официальном журнале ЕС, под действие ограничительных мер попали Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников.

Речь идет о кибератаках, известные как WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.

Санкции предусматривают запрет на поездки и замораживание активов. Также физическим и юридическим лицам запрещено предоставлять доступ к средствам и структурам, которые попали в список.

Также под них попали двое граждан Китая и две структуры, связанные с Китаем и КНДР.

Введение мер было анонсировано еще в феврале. Тогда отмечалось, что они станут первыми санкциями, введенными из-за кибератак.

Как сообщал OBOZREVATEL, Московская валютная биржа, которая в августе собирается начать торговлю акциями американских компаний, может попасть под санкции из-за Крыма.

Штрафы грозят бирже в том случае, если акции купят жители аннексированного Россией полуострова.