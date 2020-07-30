Евросоюз ввел исторические санкции из-за кибератак: под них попали ГРУшники
Под действие ограничительных мер из-за кибератак попали четверо ГРУшников
Это первый подобный случай применения так называемых "киберсанкций"
Также санкции введены против граждан Китая и связанных с ним структур
Санкции ЕС введены против четверых ГРУшников. Иллюстрация censor.net.ua.
Европейский Союз ввел персональные санкции против четверых сотрудников Главного разведывательного управления России. Их подозревают в причастности к кибератаке на Организацию по запрещению химоружия.
Как сообщается в официальном журнале ЕС, под действие ограничительных мер попали Алексей Минин, Алексей Моренец, Евгений Серебряков и Олег Сотников.
Речь идет о кибератаках, известные как WannaCry, NotPetya и Operation Cloud Hopper.
Санкции предусматривают запрет на поездки и замораживание активов. Также физическим и юридическим лицам запрещено предоставлять доступ к средствам и структурам, которые попали в список.
Также под них попали двое граждан Китая и две структуры, связанные с Китаем и КНДР.
Введение мер было анонсировано еще в феврале. Тогда отмечалось, что они станут первыми санкциями, введенными из-за кибератак.
Как сообщал OBOZREVATEL, Московская валютная биржа, которая в августе собирается начать торговлю акциями американских компаний, может попасть под санкции из-за Крыма.
Штрафы грозят бирже в том случае, если акции купят жители аннексированного Россией полуострова.