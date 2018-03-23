На саммите в Брюсселе британский премьер Тереза Мэй добилась принятия заявления лидеров ЕС, обвиняющего Москву в отравлении 4 марта российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

"Россия показала, что является стратегическим врагом, а не стратегическим партнером", – заявил накануне Reuters высокопоставленный британский чиновник, подчеркнувший, что Великобритания не добивается введения новых экономических санкций против России.

По словам официальных лиц, на саммите Мэй намеревалась убедить правительства государств ЕС, что все западные страны уязвимы перед лицом таких атак, а также того, что НАТО охарактеризовала как российскую стратегию, направленную на подрыв Запада:

"Российская угроза не уважает границы и поэтому мы все оказались в зоне риска", – заявил высокопоставленный британский чиновник накануне саммита.

Лидеры стран ЕС официально согласились с правительством Великобритании в том, что Россия несет ответственность за нападение в Солсбери с применением нервно-паралитического вещества. По итогам переговоров, продолжавшихся в Брюсселе до поздней ночи, Европейский совет сделал заявление, в котором говорится:

"Мы безоговорочно поддерживаем Соединенное Королевство перед лицом этого дерзкого вызова нашей коллективной безопасности".

В ходе встречи британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что нападение на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта стало "примером продолжающейся агрессии России против Европы".

Выступая перед европейскими лидерами, Тереза Мэй заявила, что Россия, которую Британия считает виновной в отравлении, не уважает национальные границы, а нарушение Москвой норм международного права — это удар по самим основам европейской демократии:

"Как европейская демократическая страна Британия встанет плечом к плечу с ЕС и НАТО, чтобы вместе бороться с этой угрозой. Вместе мы добьемся успеха. Угроза, которую представляет Россия, не знает государственных границ, и это угроза нашим ценностям".

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Терезе Мэй удалось добиться того, что окончательный текст резолюции по вопросу об инциденте в Солсбери оказался гораздо более жестким, чем ранняя риторика нескольких лидеров стран-членов ЕС:

"Мы решительно намерены реагировать сообща, — заявила по итогам встречи канцлер Германии Ангела Меркель, — не только использованными в этом документе жесткими формулировками, но и, возможно, путем других дополнительных мер".

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