Пока Дональд Трамп хулит свои спецслужбы, доказывая их представителям, что от Ирана истинно исходит угроза, пока американский президент призывает своих разведчиков вернуться за школьные парты, страны – лидеры Европейского Союза наносят удар с тыла – оглашают о скором запуске механизма, позволяющему обойти Содружеству санкции США. Речь идёт об аналоге межбанковской системы переводов – SWIFT. Европейцы назвали новую единицу – INSTEX, обозначив при этом, что система будет зарегистрирована на территории или Франции, или Германии.

Попытаюсь объяснить предельно просто: новый межбанковский механизм позволит компаниям Евросоюза избежать американских санкций, если те захотят продолжить/возобновить свою работу на землях Ирана. Более того, он сможет разблокировать финансовые переводы с территории европейских стран на счета Центрального банка Ирана, который, между прочим, пребывает под ограничениями Министерства финансов США.

Всё это отождествляет собою три предельно важных обстоятельства. Во-первых, Брюссель отказывается корректировать свою политику в отношении Ирана с вашингтонскими властями. Во-вторых, ЕС не собирается отдавать ранее захваченные позиции на персидском рынке конкурентам – России и Китаю. И, в-третьих, что для Украины, вероятно, является наиболее важным во всей этой истории, европейцы чётко показали: они готовы обойти любые ограничения со стороны США – даже такую хвалённую и обласканную украинскими политологами систему SWIFT, - если увидят риски для своей экономики или безопасности.

И не имеет никакого значения, что подразумевается: иранские контракты, газовая труба под названием "Северный поток - 2" или же продажа европейскими компаниями оружия на территорию России, строительство их же усилиями Керченского моста; надо будет – всё обойдут.

А вы думаете: почему они вдруг взяли и решили установить новый механизм по переводу финансовых средств между ЕС и Ираном? Потому что от американских санкций страдают европейские корпорации, наполняющие бюджет как отдельных стран, так и всего Содружества. При этом европейским компаниям, в большинстве своём, абсолютно наплевать, что там происходит на израильской границе, - что творится на Донбассе и чем грозит самим же европейцам проникновение Китая или России в ближневосточный регион. Главное – сохранить сделки и увеличить прибыль.

После введения второго санкционного пакета Минфином США против Ирана, что предусматривал штрафные меры в отношении энергетического, банковского секторов, судоходства и судостроения, многие европейские компании покинули Иран. Это и европейский гигант – крупный авиаперевозчик Airbus, и французская нефтедобывающая корпорацияTotal, и нефтяной завод "Saras", австрийский Oberbank, автомобильный концерн "Peugeot Citroën", гигант морских перевозок "Maersk", а также ряд других крупных корпораций. Всего свыше пятидесяти. И процесс выхода крупных европейских игроков с иранского рынка продолжался, во всяком случае, до сегодняшнего дня.

Впрочем, следует прямо сказать: европейские бюрократы практически сразу, с момента выхода США из всеобъемлющего договора с Ираном, начали противодействовать американским ограничительным мерам. Одним из первых сделанных – ещё в мае прошлого года – шагов было принятое Еврокомиссией постановление, запрещающееевропейским компаниям выполнять санкции Соединённых Штатов, аннулирующее любые судебные решения по внедрению штрафных мер США на территории Евросоюза.

Однако европейские корпорации всё это время продолжали покидать иранский рынок: потому что им куда выгоднее торговать с американскими структурами или с их иностранными партнёрами, нежели с Ираном. Персы же остались без новых технологий, с устаревшей инфраструктурой, с социальным недовольством и с ограничениями на поставки нефти. Всё шло к тому, что Тегеран, пускайне сразу, но со временем вновь принял бы условия Вашингтона – на сей раз более жёсткие.

Но не тут-то было. ЕС решил отмежеваться от Вашингтона и проводить самостоятельную политику. А всё почему? Потому что Россия и Китай начали занимать те свободные экономические лакуны, что были оставлены европейцами по уходу из Ирана.

На место компании Total пришла с инвестициями китайская корпорация CNPC, место голландскойShell также занимает нефтяной гигант из КНР – Sinopec. Российская "Зарубежнефть" начала работы на двух небольших месторождениях, на которые ранее засматривались британская BP и немецкая Wintershall AG.

Сама Россия увеличила поставки своей собственной нефти марки "Юралс" – похожей по своим характеристикам с иранскими аналогами – и ныне успешно её реализует для НПЗ всё тех же итальянских компаний - "Eni" и "Saras". Турки, южнокорейцы, китайцы постепенно переходят с иранских на российские энергоресурсы. А компания "Роснефть", так вообще втрое увеличила свои доходы.

Но всему виной не американские санкции, а отсутствие единого жёсткого подхода, в первую очередь европейцев, к странам-нарушителям, странам-агрессорам. Почему Россия спустя пять лет ведения гибридной войны, войны, что охватывает территорию от США и до Японии, получает выгоду от иранских санкций? Откуда у неё эти возможности: поставлять технологии, осуществлять закупки иранских товаров, усиливать присутствие в ряде европейских и ближневосточных государств?

Что, Трамп виноват? Нет, американский президент, быть может, допустил в отношении России немало ошибок за последние два года, но наибольшая вина лежит на европейцах – на тех, кто готов закрыть глаза на агрессию любой страны – России ли, Ирана ли, иного государства – только потому, что им важнее сиюминутная прибыль, но не глобальная система безопасности.

Это Брюссель, а не Вашингтон плюёт на глобальную систему безопасности. И ему нынче куда выгоднее создать для Трампа образ слабоумного, чем бороться с явными агрессорами.

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