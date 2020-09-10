Евросоюз и ВОЗ создали совет для глобального доступа к вакцине от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения и Европейский Союз создали Совет глобальной системы сотрудничества по борьбе с коронавирусом.

Первое его заседание состоялось 10 сентября, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодняшний запуск Совета содействия приближает нас к глобальной цели: обеспечить доступ к вакцинам, тестам и лечению от коронавируса для всех, кто в них нуждается, повсеместно", – сказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Под председательством Норвегии и Южной Африки, представляющих глобальные Север и Юг, а также благодаря опыту ВОЗ и наших международных партнеров, ни одна страна или регион не останутся на обочине в этой борьбе", – подчеркнула она.

Совет создан в рамках международного проекта "Ускоритель доступа к инструментам борьбы с COVID-19 (ACT-A)". В его задачи входит "ускорение разработки и внедрения вакцин, тестов и методов лечения COVID-19, а также улучшение систем здравоохранения".

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус добавил, что ACT-A – это лучший способ обеспечить равный доступ к вакцинам, средствам диагностики и терапии.

Он отметил, что сейчас проект испытывает дефицит финансирования в 35 млрд долларов. "Его полное финансирование сократит пандемию и быстро окупит инвестиции по мере восстановления мировой экономики", – пояснил глава ВОЗ.

С 15 сентября пройдет серия встреч в Генеральной ассамблее ООН и G20, чтобы мобилизовать мировых лидеров в поддержку ACT-A, а 30 сентября состоится форум высокого уровня в ГА ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа вступил в силу первый договор, официально заключенный Европейской комиссией от имени государств-членов ЕС и фармацевтической компанией AstraZeneca, на поставку вакцины от COVID-19.