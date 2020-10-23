Европы не может быть без Украины, – Туск

Бывший президент Европейского совета, ныне глава Европейской народной партии Дональд Туск заявил, что не может быть справедливой Европы без независимой Украины.

Таким мнением он поделился в видеообращении к участникам Киевского форума по безопасности-2020 в пятницу, 23 октября. Об этом сообщает "ЕП".

Примечательно, что Туск сперва говорил на английском языке, но в конце речи перешел на украинский, напомнив свое заявление в Верховной раде в 2019 году.

"Не может быть справедливой Европы без независимой Украины. Не может быть безопасной Европы без безопасной Украины. Проще говоря, не может быть Европы без Украины", – подчеркнул он.

Политик выразил убеждение, что Евросоюзу надо пересмотреть свое отношение к востоку Европы в целом. Тогда как всем заинтересованным странам он посоветовал подать политический сигнал и гарантировать достижимость цели членства в ЕС и НАТО с четкими планами действий.

"Или Соединенные Штаты, Европейский Союз и демократии региона, среди которых и Украина, предложат продуманные подходы, как поддержать восток Европы на трудном пути к демократии, реальной независимости и членства в европейском проекте, или же вакуум лидерства заполнится Россией", – подытожил Туск.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вступила в Совет Европы 25 лет тому назад, 18 октября 1995 года. О том, что этому предшествовало и какие обязательства взяло на себя наше государство – читайте в материале.