Европы не может быть без Украины, – Туск
Политик считает, что безопасность в Украине – залог безопасной Европы
Он призвал страны объединиться ради обеспечения достижимости цели членства в ЕС и НАТО
Иначе, по его словам, вакуум лидерства заполнится Россией
Бывший президент Европейского совета, ныне глава Европейской народной партии Дональд Туск заявил, что не может быть справедливой Европы без независимой Украины.
Таким мнением он поделился в видеообращении к участникам Киевского форума по безопасности-2020 в пятницу, 23 октября. Об этом сообщает "ЕП".
Примечательно, что Туск сперва говорил на английском языке, но в конце речи перешел на украинский, напомнив свое заявление в Верховной раде в 2019 году.
"Не может быть справедливой Европы без независимой Украины. Не может быть безопасной Европы без безопасной Украины. Проще говоря, не может быть Европы без Украины", – подчеркнул он.
Политик выразил убеждение, что Евросоюзу надо пересмотреть свое отношение к востоку Европы в целом. Тогда как всем заинтересованным странам он посоветовал подать политический сигнал и гарантировать достижимость цели членства в ЕС и НАТО с четкими планами действий.
"Или Соединенные Штаты, Европейский Союз и демократии региона, среди которых и Украина, предложат продуманные подходы, как поддержать восток Европы на трудном пути к демократии, реальной независимости и членства в европейском проекте, или же вакуум лидерства заполнится Россией", – подытожил Туск.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина вступила в Совет Европы 25 лет тому назад, 18 октября 1995 года. О том, что этому предшествовало и какие обязательства взяло на себя наше государство – читайте в материале.