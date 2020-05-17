Европе следует подготовиться ко второй смертельной волне пандемии коронавируса COVID-19, которая может "накрыть" уже зимой.

Как передает Daily Mail, такой прогноз озвучил директор Европейского регионального бюро ВОЗ, доктор Ханс Клюге. Он выразил опасения, что всплеск инфекций совпадает с другими сезонными заболеваниями, такими как грипп.

Клюге попросил европейские страны укрепить системы здравоохранения. Он призвал в первую очередь увеличить количество коек в больницах, чтобы была готовность оперативнее и эффективнее реагировать на появление новых инфицированных пациентов.

Ханс Клюге dailymail.co.uk

Доктор обратил внимание на тенденции по снижению заболеваемости в Европе, однако заявил, сейчас важно "готовиться, а не праздновать". Он отметил, что положительная динамика еще не говорит о том, что пандемия подходит к концу.

Клюге призвал Европу брать пример с Азии: "Сингапур и Япония с самого начала поняли, что это время не для празднования, а для подготовки".

Многие ученые согласны с тем, что мировому сообществу еще предстоит пережить вторую волну заболеваемости, это лишь вопрос времени.

Ханс Клюге 112 Украина

По словам Клюге, есть угроза того, что коронавирус будет сопровождаться одновременно еще одной эпидемией.

"Я очень обеспокоен двойной волной – осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и новая волна сезонного гриппа или кори", – опасается он.

Отметим, состоянием на 17 мая во всем мире коронавирусом заразились более 4,7 миллиона человек. Из них более 1,5 миллиона в США, однако далее в печальном антирейтинге размещены самые сильные страны Европы: Испания, Италия, Великобритания, Франция, Германия и другие.

От инфекции скончались более 315 тысяч человек, а вылечились более 1,8 миллиона.