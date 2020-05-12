Европу завалило снегом: циклон движется к Украине. Карты

Марина Лисничук Мир 12:17, 12.05.2020 Обновлено: 12:17, 12.05.2020

Многие страны Европы утром 12 мая засыпало снегом – высота снежного покрова местами там составляла до 10 сантиметров.

На это обратила внимание синоптик Наталья Диденко, опубликовав в Facebook карту погодных явлений. Отметим, что подобную погоду, спровоцированную холодным атмосферным фронтом, метеорологи прогнозируют в ближайшие дни и в Украине.

"В Варшаве +1, Берлине 0, Вильнюсе -1... Розовый цвет – снег", – уточнила она.

Европу засыпало снегом в мае

Заснеженные пейзажи опубликовал в своем Facebook и кандидат географических наук, синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич, отметив, что сейчас такая погода наблюдается в Латвии, Литвы, северо-востока Польши, а также в Псковской области России.

Европу засыпало снегом в мае
Facebook/Наталья Диденко

Он подчеркнул, что по данным метеостанций высота снежного покрова на равнинной местности составляет 4-10 сантиметров.

"На последних двух картах фактическая температура воздуха на утро в Европе и отдельно контрасты по Республике Беларусь", – добавил метеоролог.

Европу засыпало снегом в мае
Facebook/Игорь Кибальчич
Европу засыпало снегом в мае
Facebook/Игорь Кибальчич

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 12 мая, в Украине холодный атмосферный фронт принесет осадки в виде дождя и мокрого снега.

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