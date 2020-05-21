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21 мая • обновлено в 15:31
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Европу неизбежно ждет вторая волна COVID-19: в агентстве ЕС дали тревожный прогноз

5.1т
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Европу неизбежно накроет вторая волна пандемии коронавируса, которым уже заразились более 5 миллионов человек во всем мире.

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Такое убеждение высказала глава Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний доктор Андреа Аммон. Об этом сообщает The Guardian.

"Вопрос в том, когда и насколько большой она будет, вот в чем вопрос, на мой взгляд", – подчеркнула она.

Европу предупредили о неизбежной второй волне COVID-19

Европу предупредили о неизбежной второй волне COVID-19

Аммон отметила, что пандемия еще не закончилась, хотя правительства многих европейских стран уже ослабили ограничения.

По ее мнению, если посмотреть на характеристики вируса и то, что сейчас происходит в разных странах с точки зрения иммунитета населения – от 2% до 14%, что оставляет от 85% до 90% населения уязвимым к COVID-19, – вирус распространяется гораздо активнее, чем в начале.

"Я не хочу рисовать картину конца света, но думаю, что мы должны быть реалистичными. Сейчас не время полностью расслабляться", – убеждена Аммон.

При этом она выразила надежду, что вторая волна заболеваемости не будет неизбежно катастрофической, если люди будут соблюдать правила и дистанцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист, экс-глава ЦОЗ Василий Курпита заявил, что полная отмена карантина в Украине нецелесообразна, стране необходимо готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Теги
вирус карантин Европейский Союз
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