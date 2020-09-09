В Украине будет 200 тыс. зараженных в неделю, а Европа откажется от карантина. Каких вирусов ждать осенью

С конца августа – начала сентября в странах Западной Европы значительно увеличилось количество больных коронавирусом. Исходя из официальной статистики, лидерами являются Франция, Германия, Испания, Великобритания и Италия. Они практически вернулись к апрельским показателям заболеваемости. Но не все так плохо, в этом сезоне есть один положительный нюанс.

Будет ли Европа усиливать карантин и как осенью с коронавирусом будут бороться в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Страны с антирекордами

Лидерами по количеству заболевших за последнее время стали Франция, Великобритания и Испания. Например, во Франции фиксировали 4203 больных, при этом умерло 25 человек; в Испании – 1108 больных и 32 смерти. Но рекорд по заболевшим был в Испании 21 августа – 9052 больных и 25 смертей. В Великобритании – 2948 больных и лишь три смерти. В Италии, которая была лидером по количеству заболевших весной этого года – 1108 больных и 12 смертей.

Низкая смертность – это главное отличие нынешней вспышки COVID-19 от начала эпидемии весной, когда число умерших доходило до 1,5 тысячи в сутки. Этот факт медики объясняют большей проинформированностью о вирусе, чем в начале пандемии.

"Стремительный рост новых случаев во всех странах Европы связан в первую очередь с увеличением количества тестирований. Чем больше больных обнаруживают – тем больше уменьшается процент тяжелых и летальных случаев. В начале эпидемии во всех странах мира были проблемы с тестированием. Проверяли только тех, кто попадал в больницы, многие оставались за статистикой", – объяснил в комментарии OBOZREVATEL известный украинский инфекционист Владимир Курпита.

В Германии, которую многие эксперты ставят в пример по борьбе с инфекцией, нынче чуть менее существенная вспышка по сравнению с другими европейскими странами. Тамошние инфекционисты связывают ее с возвращением людей из отпусков и не соблюдением санитарных норм внутри страны. Там ввели обязательное тестирование на COVID-19 для всех, кто побывал за границей. Эта норма является обязательной, даже если отсутствуют симптомы заболевания. Тесты бесплатные, если сдать не позднее 72 часов после въезда в страну. До получения результата все должны соблюдать домашнюю изоляцию.

Президент Франции Эммануэль Макрон заверил, что вводить еще один общенациональный карантин и останавливать страну больше не собирается даже в случае ухудшения ситуации с коронавирусом. Карантинить будут локально только те регионы, где будет наблюдаться вспышка.

Испания стала первой страной Европы, где зарегистрировали более полумиллиона подтвержденных заражений. На первом месте – столица – город Мадрид. На днях местные власти ограничили количество людей на разных церемониях до 25-50. Не работают ночные клубы и дискотеки, а рестораны и кафе должны закрываться не позже часа ночи.

Эпидемия коронавируса в Европе

Итальянцев обязали носить медицинские маски с 18:00 до 6:00 в любых общественных местах, где есть вероятность скопления людей. Кроме этого, там ввели обязательное тестирование для тех, кто возвращается из Хорватии, Греции, Мальты и Испании. В последнее время они являлись разносчиками вируса. С середины сентября в Италии планируют открыть школы и университеты.

Чехия, которая одной из первых отказалась от ношения масок на улицах, с 1 сентября ввела обязательное их ношение в транспорте, кафе, магазинах, театрах. 4 сентября там зафиксировали почти 800 случаев.

Венгрия с 1 сентября пошла на радикальные методы и закрыла границы для иностранцев как минимум на месяц, кроме транзитных целей. Сами венгры по возвращению из-за границы должны предоставить два отрицательных теста (по 100 евро каждый) или же провести 14 дней на карантине.

Эпидемия усилится

По словам медиков, эпидемия коронавируса будет развиваться, это обычный процесс для всех стран Северного полушария. Вторая причина – у человечества все еще низкий процент коллективного иммунитета. По словам Курпиты, даже в Италии и Испании, где было очень много больных весной 2020-го года, переболело максимум 2-3% населения. Те, кто не болел, потенциально считаются чувствительными к коронавирусу.

Украина в этом ключе далеко не исключение: на середину октября могут фиксировать до 5-6 тысяч в день. В течение октября заболеть может до 150 тысяч человек, а в целом будет 280-330 тысяч. При этом процент летальных исходов останется неизменным – около 2%. Но количество смертей будет расти за счет увеличения общего количества больных.

Бывший санитарный врач Украины Святослав Протас согласился, что заболевших будет больше с каждым месяцем. Он не исключил, что власть может попытаться ужесточить карантин вплоть до весеннего, если больницы не будут справляться с количеством госпитализированных.

"За сезон гриппа и ОРВИ у нас болеет где-то 5-7 млн населения. За неделю количество больных составляет около 200 тыс. Это волнообразный процесс. С коронавирусом в октябре-ноябре у нас будет около 200 тыс. инфицированных за неделю. В целом будет не весело: параллельно у больных может проявляться и вирус гриппа. Если у него будет пандемический потенциал, не исключено, что грипп и COVID-19 будут усиливать друг друга. Это неблагополучный сценарий развития ситуации", – уточнил он.

Карантин вводить не будут?

Кабинет министров не планирует вводить жесткий карантин, как было весной. Украина перешла к адаптивному карантину. Страну поделили на четыре зоны по степени опасности распространения коронавируса, в каждой действуют определенные ограничения.

"Карантин приносит вред для экономики. Есть методы и подешевле. Это не только адаптивный карантин, это еще работа в очагах инфекции, создание противоэпидемиологических бригад, расширение сети лабораторий для обеспечения тестирования, отслеживание контактных. Целый комплекс мероприятий, которые не выполняются. Сейчас в Украине неконтролируемый эпидемиологический процесс: отпустили ситуацию и все. Ждем", – подытожил Протас.

Тем временем карантин в Украине продлен до 1 ноября.