Европу накрыла аномальная жара: фото и видео пекла

В Европу пришла аномально жаркая погода. Самую высокую температуру зафиксировали во Франции, Германии, Италии, Польше, Бельгии, Испании и Чехии.

Столбики термометров там поднялись выше 35 градусов, а в ближайшие дни превысят отметку в 40 градусов, передает Euronews.

Синоптики считают, что причиной такой жары стали воздушные массы из Африки, которые затронут в первую очередь южную часть континента (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте страницу до конца).

Во Франции "оранжевый" уровень тревоги ввели в 65 департаментах страны. До конца недели отменены все экзамены, а волонтеры раздают воду бездомным на улицах Парижа. Городские власти уже объявили об установке дополнительных фонтанов с питьевой водой и об оборудовании кондиционированных помещений в парках и муниципальных зданиях для всех желающих.

Жара в Европе

Жара в Европе

Жара в Европе

Жара в Европе

Жара в Европе

Жара в Европе

Жара в Европе

Жара в Европе

Жара в Европе

Жара в Европе

Жара в Европе

Жара в Европе

Жара в Европе

Жара в Европе

Чтобы облегчить пребывание людей в центре Праги, на главной площади города установили грузовик, который разбрызгивает воду.

В Германии в середине недели температура может побить рекорды 70-летней давности, предупреждают метеорологи. Жители спасаются от зноя на местных пляжах — там сейчас настоящий ажиотаж. А обитателям знаменитого берлинского зоопарка регулярно устраивают освежающий душ.

В Италии жара от 37 до 40 градусов установилась в северной и центральной части страны, в том числе в Риме, Флоренции, Милане и Турине. В семи итальянских городах ожидаются рекордные температуры для июня.

June national temperature records could tumble in France and Germany this week!

🌡️🥵

Current records stand at 41.5C in France and 38.5C in Germany. #heatwave



Matt pic.twitter.com/n1ErQQJdKY — BBC Weather (@bbcweather) 23 июня 2019 г.

В Испании местная метеослужба Aemet также объявила о повышении уровня тревоги в связи с жарой начиная со среды: на северо-востоке страны температура поднимется до 42 градусов.

Власти Бельгии выпустили официальное предупреждение о "сильной жаре". По данным Королевского метеорологического института, столбик термометра достигнет 34−35 градусов.

The hottest summers since 1500 AD in Europe were: 2018, 2010, 2003, 2016, 2002. Each summer gets one vertical line, the histogram (grey steps) shows how frequent summers were in each temperature interval. Updated from Barriopedro et al in Science: https://t.co/qDuGzTOSjN pic.twitter.com/HEFi91w5sg — Stefan Rahmstorf (@rahmstorf) 24 июня 2019 г.

While it's hotting up here in the UK, much of Europe is going to have an intense heatwave this week 🥵⚠️



🌡️ June temperature records likely to be smashed with some all time records under threat! pic.twitter.com/YjWahSkNWH — Simon King (@SimonOKing) 25 июня 2019 г.

A very early heatwatve is expected to hit Europe this week. @meteofrance have already warned that this event may cause temperature to be even higher than those recorded in 2003, with peaks of 42C in central France. pic.twitter.com/QdqOpxwMpL — SET Plan (@SETPlan_eu) 25 июня 2019 г.

Жара ожидается даже в некоторых Скандинавских странах, где летние температуры обычно весьма умеренны: на юге Дании и Швеции температура на этой неделе может достичь +30 °C.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине жаркая погода ожидается в течение всего июня и июля. 11 и 12 июня 2019 года в Киеве наблюдались самые жаркие ночи за последние 138 лет.

